El PP advierte de que la región perdería 35 millones si no acaba a tiempo las estaciones de Expacio Mérida y Navalmoral

MÉRIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Víctor Del Moral, ha asegurado que Extremadura podría perder 35,3 millones de euros de financiación europea si no termina a tiempo la construcción de las estaciones ferroviarias de mercancías de Expacio Mérida y Expacio Navalmoral.

Asimismo, ha calificado de "escándalo" que la "desidia" de la Junta ponga en riesgo la financiación de dos infraestructuras "imprescindibles" para mejorar la logística y la competitividad de las empresas de la región.

Víctor Del Moral ha recordado que el ejecutivo regional de Fernández Vara "lleva ya seis años prometiendo que se van a construir esas estaciones ferroviarias de mercancías" en las áreas logísticas de Expacio Mérida y Expacio Navalmoral.

Unas promesas que se sustentaban en los presupuestos anuales de la Junta de Extremadura donde, desde el año 2016, figuraban partidas "millonarias" procedentes de fondos europeos para financiar y materializar estas dos infraestructuras "estratégicas", señala el PP en nota de prensa.

Así, Del Moral ha criticado que de los 12,9 millones de euros presupuestados hasta la fecha "no se haya invertido ni un euro". De hecho, "no hay rastro" de las obras en estos espacios, y asimismo ha señalado que en 2021 las promesas socialistas "se redoblaron", y con ellas los créditos en las cuentas.

Así, se consignó en los PGEX para este año un total de 8,2 millones para la construcción de las futuras estaciones ferroviarias de mercancías en Navalmoral de la Mata y Mérida.

No obstante, para el Grupo Parlamentario Popular lo "más grave" no son las "promesas consecutivas", sino que el gobierno de la Junta haya "alcanzado un acuerdo con Adif para que ejecute las obras prometidas y que la Junta pueda justificar la cofinanciación con fondos europeos".

Un acuerdo que "no está exento de riesgos", ya que especifica que la región "asumirá la financiación de la totalidad" de las obras de dichas estaciones en el caso de que los fondos europeos fueran "inferiores a los esperados o incluso nulos".

Víctor Del Moral se ha referido, a tenor de este acuerdo, a la posibilidad de que Adif no consiga terminar las obras antes de diciembre de 2023, fecha límite para justificar fondos FEDER del Programa Operativo 2014-2020.

Ante este escenario, "no hay margen de error y la financiación se va a perder", ha explicado. Para el portavoz, está claro que Adif es consciente de ello y ha puesto el "parche antes que la herida" sometiendo a la Junta a firmar un plazo de 36 meses para que el Ejecutivo de Vara no eluda el pago si no consigue la financiación.

UN PRECIO "AMIGO" TRES VECES MÁS ALTO

El portavoz de Infraestructuras del PP ha subrayado que las infraestructuras fueron "especialmente cuidadas" por el gobierno de Monago. Por ello, en febrero de 2015 se contrataron las obras, y Vara las "paralizó con la excusa de no admitir un sobrecoste del 20 por ciento".

Así, Del Moral ha reiterado que, de haber continuado la planificación del PP, las obras estarían terminadas y darían servicio y empleo "hace dos años", con un coste de 13 millones de euros. Ahora, la Junta se ha visto obligada a firmar un precio "amigo" tres veces superior, con el riesgo añadido de perder los fondos de la UE.