El PP asegura que "las cloacas" del PSOE han intentado "destruir el procedimiento" del hermano de Pedro Sánchez

El abogado del PP, Alberto Durán, presenta los informes finales en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular del PP ha asegurado que "las cloacas" del PSOE han intentado "destruir el procedimiento" por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, cuyo juicio se celebra durante estos días en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Así lo ha asegurado el abogado del PP, Alberto Durán, ha presentado este lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz, en la presentación de los informes finales de la acusación popular que ejerce en este caso, que en su opinión supone "una misma ópera delictiva con tres actos criminales", que son la creación de tres plazas, y ha lamentado que este caso "ha tratado de ser torpedeado por tierra, mar y aire", ha dicho.

"Se han creado tres plazas al margen del procedimiento", ha señalado Durán, quien lo ha comparado este caso con 'Fuentovejuna', ya que "aquí nadie se sabe quién ha hecho las cosas, aunque algunas aparezcan firmadas pero nadie sabe quién ha tomado la decisión", ha apuntado el letrado del PP.

Respecto de los testigos que han declarado en este juicio, ha apuntado que "han aportado bastante poco, ya que a su juicio, "o son inducidos, o son contratados, o trabajan para la Diputación, o tienen miedo a decir la verdad, o han sido recientemente ascendidos, que es lo peor, y premiados por su futura declaración", ha dicho Durán.

A esto se une que el expediente administrativo sobre este proceso, "es el disfraz con el que se revisten los personajes de la ópera para engañar a quien vea la ópera", detrás del cual "hay una realidad que no figura en el propio expediente administrativo, sino que figura en los correos" incautados por la UCO, "por eso muchos borraron sus correos".

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