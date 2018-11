El PP cree que la región "necesita una unidad de cuidados paliativos" por el gobierno de Vara "sin ideas"

Publicado 05/11/2018 12:23:41 CET

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP extremeño, Gema Cortés, ha advertido de la región vive una situación de "auténtico desastre" y "necesita una unidad de cuidados paliativos" como consecuencia de la gestión del gobierno autonómico "sin ideas" del socialista Guillermo Fernández Vara.

Tras advertir de que "Extremadura se ahoga, se desangra", ha incidido en que la actual está siendo una legislatura "perdida" para la región con el gobierno autonómico del PSOE en cuestiones como el paro o la deuda, entre otras.

"No puede ser cómo están dejando (el PSOE) esta región, que después de cuatro años de legislatura esta región no es que no haya solucionado sus problemas, es que se han agravado", ha subrayado la 'popular', quien ha incidido en que mientras que el presidente Fernández Vara "cogió una región creciendo económicamente", ahora la comunidad crece "por debajo de la media nacional" y es "líder" en paro en España y cuenta con un "récord" de deuda de la región.

En rueda de prensa este lunes en Mérida, la portavoz del PP ha considerado así que las tasas de paro que acumula la región evidencian que las políticas socialistas "no están funcionando" en Extremadura, una región que "no converge" y que "sigue liderando" el desempleo femenino y juvenil en España.

Al respecto, ha recalcado que 200 jóvenes "tienen que irse al mes" de Extremadura desde que gobierna Fernández Vara esta legislatura, así como que además la comunidad sufre las pensiones y los salarios "más bajos" del país y cuenta con los impuestos "más altos", además de una deuda en niveles "desorbitados", lo que evidencia a su juicio que "no" se puede tener "ninguna esperanza" en el Gobierno autonómico del PSOE.