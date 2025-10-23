El PP critica el "portazo" del PSOE y Vox a las cuentas y tacha a la oposición de "trileros"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado el "portazo" del PSOE y Vox al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026 y ha tachado a la oposición de "trileros".

Sánchez Juliá ha lamentado que la región cuente con una oposición que es "lamentable" y que, con la presentación de tres enmiendas a la totalidad de las cuentas, la opción de construir Extremadura la "desecharon hace mucho tiempo" por convertirse en la oposición "más destructiva de la historia".

De esta forma, el 'popular' ha criticado que el PSOE, Vox y Unidas por Extremadura no se den cuenta de que, con su comportamiento, "no están perjudicando ni al gobierno ni a la presidenta, María Guardiola", sino que "están perjudicando" a Extremadura y a los extremeños.

"Una oposición que quiere secuestrar a Extremadura única y exclusivamente por sus intereses electorales, por sus intereses políticos. Y hoy los extremeños tienen que saber que el Partido Socialista, que Vox, que Podemos, no quieren que Extremadura cuente con los presupuestos más altos de su historia", ha dicho en rueda de prensa.

Así, Sánchez Juliá ha criticado que este jueves se ha visto cómo el "abrazo" y la "pinza" entre el Partido Socialista y Vox demuestra que no les mueve "el avance de Extremadura" sino "única y exclusivamente" les mueve "bloquear" la región.

En su opinión, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el PP han sido los únicos que han demostrado en las últimas semanas su interés por sacar adelante los presupuestos para 2026.

"Hoy la oposición, Miguel Ángel Gallardo y Vox, han decidido dar un portazo. Nos hemos encontrado que al final llevaban una semana jugando. Nos hemos encontrado con la oposición de los trileros. Es lo que hay en Extremadura", ha dicho.

Así, el 'popular' ha asegurado que Vox ha demostrado ser la "marioneta de Santiago Abascal", mientras que el PSOE son los "vasallos del sanchismo y de la corrupción y que solo buscan huidas hacia adelante" y Unidas por Extremadura una "auténtica charanga del Partido Socialista".

"En lugar de afrontar de una manera seria, responsable y con altura política, mirando por Extremadura, una negociación presupuestaria, lo que han hecho es intentar montar su circo, que hoy ha tenido su culmen. Gallardo es el máximo responsable de haber dinamitado el intento de negociación que se ha dado y lo ha hecho solo por una foto", ha recalcado.

