El PP de Extremadura confía en alcanzar la "estabilidad" que ha "negado" el parlamento en los dos últimos años

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, en una imagen de archivo - PP EXTREMADURA

JARAÍZ DE LA VERA (CÁCERES), 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha confiado en conseguir tras las elecciones del 21 de diciembre la "estabilidad" que ha "negado" el parlamento regional en los últimos dos años.

Por ello, Bautista ha considerado que es "muy importante" decirle a los ciudadanos que los buenos resultados económicos alcanzados durante la gestión de la presidenta de la Junta, María Guardiola, "están ahí" y se pueden conseguir "resultados mucho mejores" si se gobierna con la "estabilidad" que ha "negado" el parlamento.

"Y por tanto, de esto van las elecciones del 21 de diciembre, no hay nada más. De seguir creciendo o de seguir en el bloqueo que proponen otros", ha aseverado Abel Bautista.

Bautista ha realizado estas declaraciones tras visitar en Jaraíz de la Vera (Cáceres) la empresa de pimentón 'El Caballo de Oro', un producto que "reconforta con el mundo", ha dicho.

"Estar hoy aquí en esta calle, oler a pimentón dentro del casco urbano de la localidad, es retroceder a nuestra infancia, es mostrarnos los mejores olores que han llenado las cocinas de Extremadura y además lo han hecho las mujeres de Extremadura, las extremeñas, que con tan buenas manos han hecho siempre que podamos reconfortarnos con la vida", ha subrayado.

De igual modo, Abel Bautista ha señalado que al frente de la empresa que ha visitado está una mujer que representa la cuarta generación. "Están sucediendo cosas muy positivas en nuestra comunidad autónoma, pero otras muchas hay que seguirlas trabajando", ha indicado.

Así, ha incidido en que la responsable de esta empresa de pimentón ha tenido la "oportunidad" de ser la cuarta generación que se pone al frente del negocio pero ha insistido en que se debe trabajar para facilitar que otros ciudadanos puedan contar con esta misma oportunidad.

Por ello, ha recordado que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha una línea de ayudas de 3 millones de euros para facilitar el relevo generacional, especialmente en el ámbito rural, toda vez que es un entorn "donde antes se veían debilidades" y a partir de la pandemia se ha empezado a ver "fortaleza".

También ha mostrado el secretario general del PP de Extremadura el apoyo de la Junta a los trabajadores autónomos, a quienes acompañarán en los cinco primeros años de su trayectoria, así como a todos aquellos que después de los 65 años todavía quieran seguir trabajando durante dos años más.

(Más información en Europa Press)