El PP de Extremadura urge al Gobierno a cambiar la orden que impide a las empresas de Almaraz pedir su prórroga

MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha vuelto a pedir al Gobierno de España que haga "todo lo que está en su mano" para permitir la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, a falta de unos días para que expire el plazo para que las empresas soliciten una ampliación de la vida útil de sus dos reactores.

En este sentido, ha apuntado que para que las empresas puedan pedir la prórroga el Ministerio para la Transición Ecológica debe modificar la orden de 2020 en la que establece el calendario de cierre de la central --el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I, y hasta el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II-- que "impide la petición de la prórroga".

Para el portavoz 'popular' es "inaudito" que en la autorización de explotación se incluyera que "no podría haber más vida útil más allá de lo que se autorizaba", por lo que considera que "sería un buen gesto que la ministra cogiese su orden ministerial, la modificase y permitiese que las eléctricas pudiesen presentar la prórroga", ha indicado este lunes en una rueda de prensa en la que ha sido preguntado por esta cuestión.

Asimismo, considera que también sería "un gran gesto" que se sentarse con las eléctricas para hablar de la fiscalidad que está "asfixiando a las empresas que explotan la central nuclear de Almaraz" y que el Gobierno "de manera unilateral les ha incrementado".