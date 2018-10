El PP extremeño pondrá en marcha una ley autonómica de apoyo a la maternidad si gana las elecciones

Actualizado 28/02/2011 14:52:22 CET

La normativa que plantean los 'populares' buscará también "facilitar y agilizar" los procesos de adopción

MÉRIDA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura y candidato de este partido a la Presidencia de la Junta, José Antonio Monago, ha anunciado que si gana las próximas elecciones pondrá en marcha una ley autonómica de apoyo a la maternidad con medidas económicas, sociales y de protección a las mujeres madres que les permitan además conciliar la vida laboral y familiar.

Se trata de una de las propuestas que los 'populares' incluirán en su programa electoral para los próximos comicios y que contemplará además la "coordinación" de los criterios, requisitos e información a las familias para "facilitar y agilizar" los procesos de adopción "en interés del menor".

Monago ha explicado que esta normativa tratará de "garantizar" el derecho a la maternidad, con medidas que abarquen distintos ámbitos como los servicios sociales, la educación, la sanidad, los transportes y el empleo, y velar para que "ninguna" mujer sea objeto de prejuicio o discriminación por motivo de embarazo o maternidad".

El líder del PP extremeño ha anunciado esta propuesta en rueda de prensa tras el comité de dirección del partido y ha indicado que la misma ha surgido de la necesidad planteada por una mujer de Plasencia (Cáceres), que es madre y trabajadora, a través de la campaña de los 'populares' con el lema 'Te escuchamos'.

Según Monago, es "necesaria" una ley en Extremadura para apoyar a aquellas mueres que "tienen que conciliar sus obligaciones como madre y su condición de trabajadora", a lo que ha añadido que la cifra de desempleo femenino en la región "exige" una "atención especial" a las mujeres en esta comunidad autónoma.

En este sentido, ha afirmado que "el paro en Extremadura tiene cara fundamentalmente de joven y fundamentalmente de mujer".

REFORMAS Y ALTA VELOCIDAD

José Antonio Monago ha dicho que el programa electoral de su partido está "muy avanzado" y se está elaborando para que esté "basado en la verdad y no basado en los sueños". Así, los 'populares' trabajan sobre tres pilares fundamentales, siendo uno de ellos las "reformas necesarias" en la administración, sustentadas en el principio de austeridad, de eficacia y de reducción de la burocracia.

El PP regional plantea además reformas económicas, que incluyan una "nueva política de fiscalidad que reduzca los impuestos" y dar "más protagonismo" al sector agroalimentario. Así mismo, para los 'populares' es "básico y fundamental" el tren de alta velocidad porque es "un instrumento para crecer y crear empleo", al tiempo que "da más oportunidades" a la región y la "acerca al resto del mundo" con las conexiones a Madrid y Lisboa.

Sobre este asunto, tras recordar que el PSOE prometió el AVE para el año 2010, Monago ha asegurado que "a este ritmo pasarán más de siete años para que el primer extremeño ponga el pie en Madrid yendo en un tren de alta velocidad".

El dirigente 'popular' ha dicho así que el "problema" de Extremadura "no es la sucesión" de José Luis Rodríguez Zapatero sino "la sucesión de un modelo agotado que es el socialismo" en la región. "El problema no es perder el tiempo, por lo tanto, con la sucesión de Zapatero; el problema es no perder más tiempo en un cambio de modelo para Extremadura que es muy necesario", ha apostillado.

TARIFAS DE RIEGO

En otro orden de cosas, José Antonio Monago, se ha referido a la situación de los regantes en Extremadura, que tienen "muchas dificultades" para sacar adelante sus explotaciones como consecuencia del incremento de los costes de producción, la bajada de los precios y porque el Gobierno de España "en vez de ayudarles le ha abierto las compuertas para ahogarlos" al subir las tarifas de riego.

"No se puede permitir que suban las tarifas por la utilización del agua y el canon de regulación hasta el 48 por ciento en algunos casos", ha señalado el líder 'popular' extremeño, quien ha calificado de "tomadura de pelo" que la delegada del Gobierno en la región, Carmen Pereira, "quiera reunirse en breve con las comunidades de regantes para explicarles cómo se desglosan las tarifas que se están aplicando".

"Como si la delegada del Gobierno estuviera detrás de una ventanilla para explicarle a un ciudadano en el caso de una reclamación", ha apuntado Monago. A su juicio, lo que puede pasar en esa reunión con los regantes es que estos "le expliquen a la delegada del Gobierno cómo se desglosa precisamente la tarifa".

El líder regional del PP ha pedido al Gobierno que "sea sensible" con una situación que afecta a "miles" de regantes extremeños "que no le están ganando prácticamente dinero a sus explotaciones". "O se le abre la compuerta como ha abierto el Gobierno socialista para que se ahoguen miles de familias o se cierra esa compuerta de subirle los costes a los regantes extremeños", ha concluido.