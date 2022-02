El PP extremeño ve un "cambio de ciclo político" en España y confía en que Mañueco elegirá "lo mejor" para CyL

MÉRIDA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha considerado que los resultados de las tres últimas elecciones autonómicas --Galicia, Madrid y Castilla y León-- confirman que se está produciendo un "cambio de ciclo" político en España que parte desde las CCAA, y que su partido se configura como la "fuerza de centro derecha prioritaria y ganadora" de cara a los comicios nacionales.

Asimismo, y tras felicitar a sus compañeros de Castilla y León y a Alfonso Fernández Mañueco por el "gran resultado" obtenido en las elecciones en dicha comunidad, Carrón ha incidido en que desde el PP de Extremadura están "seguros" de que los 'populares' "van a elegir lo que es mejor para los castellano-leoneses y en definitiva siempre bajo el prisma de las ideas, principios y valores del Partido Popular se intentará formar un gobierno que sea lo más beneficioso para los ciudadanos de Castilla y León".

De este modo, en declaraciones a los medios de comunicación este lunes en Mérida, Hernández Carrón ha destacado que el PP de Castilla y León pasa a ser la primera fuerza política en dicha región, frente al PSOE que pasa al segundo lugar. "Y por lo tanto es una victoria que nos vuelve a situar en la estela del gobierno: el PP va a seguir gobernando en Castilla y León, es una magnífica noticia y un buen resultado", ha recalcado.

Al mismo tiempo, el 'popular' extremeño ha considerado que "se está vislumbrando y se confirma un cambio de ciclo, se confirma una regresión en el liderazgo de Pedro Sánchez, porque no en vano es la tercera victoria electoral del PP en elecciones autonómicas". "Lo vimos en Galicia, lo hemos visto en Madrid y ahora se confirma en Castilla y León", ha incidido.

En esta línea, Carrón ha destacado también que el PP en Castilla y León ha aumentado dos escaños respecto a los anteriores comicios autonómicos y "por lo tanto, ha sido un magnífico resultado". "Por lo tanto, hay un avance en los escaños del PP y hay que recordar que el PSOE en Castilla y León ha perdido 100.000 votos y siete escaños, lo cual sin duda alguna es una reflexión que debería hoy hacer el PSOE, hacia dónde se están dirigiendo y cuál es la opción prioritaria en estos momentos para los españoles", ha señalado.

También, preguntado sobre las distintas opciones de gobierno en Castilla y León, ha afirmado que desde el PP de Extremadura no le van a decir a Alfonso Fernández Mañueco "cuáles son las opciones que tiene", y ha añadido que este último "ya ha dicho que de forma democrática y como corresponde va a hablar con todas las fuerzas políticas".

En todo caso, Carrón ha subrayado que desde el PP extremeño están "seguros de que van a elegir lo que es mejor para los castellano-leoneses y en definitiva siempre bajo el prisma de las ideas, principios y valores del Partido Popular se intentará formar un gobierno que sea lo más beneficioso para los ciudadanos de Castilla y León".

Finalmente, Hernández Carrón también ha apuntado a preguntas de los medios que no hay ninguna novedad sobre la fecha de celebración del Congreso Regional del PP de Extremadura. "No, no hay nada sobre ese tema. No se ha confirmado ni se ha informado nada. Me imagino que hoy es día de análisis de datos electorales y no hay ninguna novedad sobre ese asunto", ha espetado.