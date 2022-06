El PP insta a la Junta a retirar su "propuesta" de ordenación comarcal para negociarla "desde cero"

MÉRIDA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha pedido a la Junta que retire su "propuesta" de ordenación territorial en nuevas demarcaciones comarcales para que se negocie "desde cero" y con el "máximo consenso" con los grupos parlamentarios.

Asimismo, ha subrayado que la división en comarcas tiene que estar "alineada" con los objetivos fijados en la Ley de Medidas ante el Reto Demográfico, por lo que "no puede hacerse por la vía del rodillo sin informar ni escuchar a la oposición".

A través de una nota de prensa, Teniente ha anunciado que su grupo ha solicitado, junto a Ciudadanos, la comparecencia de la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio para que explique "con detalle" las intenciones de la Junta.

"Echamos de menos el diálogo como base para llegar a acuerdos", ha asegurado Teniente. Además, ha apuntado que los 'populares' están dispuestos a "arrimar el hombro" y que el planteamiento comarcal sirva, ante todo, para "contrarrestar el vaciamiento de servicios y de población" en áreas rurales.

Asimismo, ha advertido de que "no se entiende" que la Junta pretenda "imponer" una división en comarcas, con los "acuciantes problemas de despoblación y falta de servicios públicos" que tiene Extremadura, y que "sólo el PSOE conozca los detalles".

Así, la portavoz ha manifestado que es "inviable que "sólo haya una alternativa, la que pone encima de la mesa la Junta", que tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Para el PP hace falta "altura de miras" a la hora de decidir "cuestiones que trascienden a esta legislatura y afectan a muchos municipios".

Para la portavoz, urge analizar la información técnica disponible y tener "claros" los criterios de los expertos para garantizar que se adoptan las decisiones correctas. Teniente ha defendido que se legisle desde una "óptica de interés público y a largo plazo, no desde el partidismo".

Teniente ha aseverado que la comarcalización es "estratégica" para acercar los servicios básicos a los ciudadanos, por lo que tiene que servir, por ejemplo, para que ciertos servicios "no estén a más de media hora de los municipios", como defendía el PP en la ley de reto demográfico.

Además, ha insistido en que un asunto del "calado político y social" que tiene esta nueva reordenación territorial, conlleva alcanzar el "máximo número de acuerdos", y que se haga en el seno de la Asamblea.

"Ahora mismo no lo hay, ni nos han llamado", ha adelantado la portavoz, que espera que Vara rectifique y que no imponga un solo modelo en el que ya se ve que hay "comarcas inviables, con áreas que abarcan a lo ancho toda la provincia de Cáceres". El nuevo modelo ha de servir para que los pequeños municipios "no se queden atrás", subraya.

Por último, el GPP ha dejado claro que para lo que no puede servir la "comarcalización" es para engordar la Administración, y ha insistido en que, para crear "chiringuitos políticos", que no cuenten con el PP, porque los extremeños "no necesitan más cargos a dedo, sino más servicios en el ámbito rural".