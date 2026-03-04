El PP lamenta que Vox vote "exactamente lo mismo" que el PSOE para no investir a Guardiola y le invita a acordar

El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en el debate de investidura de María Guardiola - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha lamentado que Vox vaya a votar "exactamente lo mismo" que el PSOE en el primer intento de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta, aunque le ha recordado que los extremeños en las elecciones "han dicho" que PP y el partido de Santiago Abascal se "tienen que entender" y, por tanto, le ha invitado a alcanzar un acuerdo.

"Los extremeños han dicho que nos tenemos que entender", ha espetado a Vox, al que ha insistido en que "los extremeños han votado, y no han votado para que nadie reinterprete los resultados" sino para que, con la "representatividad" de cada uno alcancen un gobierno, "porque Extremadura lo que necesita es estabilidad y no bloqueo".

"Porque Extremadura lo que necesita es que las medidas se pongan ya en marcha, para que los extremeños en su día a día se sigan beneficiando de aquellos acuerdos que se puedan tomar y que las afectan en su vida", ha insistido Sánchez Juliá, quien ha afirmado que Vox "sabe" que la "gran mayoría" de los acuerdos que dicha formación propone "muchos de ellos están aceptados".

"Si la gran mayoría de los acuerdos están aceptados, ¿en qué justifican su no? ¿En qué? Porque su no en el día de hoy --ha espetado a Vox--, es el mismo no que está dando el PSOE de Pedro Sánchez a la presidenta María Guardiola".

De igual modo, en su turno de intervención en el debate de investidura de Guardiola, ha subrayado que el PP respeta a sus votantes y a "todos los votantes de todas las fuerzas políticas", y ha incidido en que en todo caso "llegar a acuerdos no significa ni renunciar a principios, ni ustedes ni nosotros a los nuestros, ni significa que esto sea un ejercicio de pureza, porque la política es un ejercicio de compromiso, y el compromiso es con Extremadura y con todos los extremeños a los que estamos aquí nos debemos".

