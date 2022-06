El PP lleva al Pleno del Ayuntamiento de Cáceres una moción para revertir la subida del IBI y del impuesto de vehículos

CÁCERES, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP va a presentar una moción al Pleno del Ayuntamiento de Cáceres de este jueves, día 16, en la que instan al gobierno municipal a revertir la "desorbitada" subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que está causando "graves perjuicios", tanto a los ciudadanos como a las empresas, así como otras propuestas de carácter económico para que sean acometidas por el Gobierno de España.

El portavoz municipal del PP, Rafael Mateos, ha indicado que "las familias no pueden más y no pueden hacer frente al pago desorbitado de impuestos", en alusión también al incremento de los precios de la luz, el gas, la gasolina, los productos de la alimentación, etc.

Mateos ha recordado que el Gobierno del PSOE propuso un subida de estos dos impuestos (IBI y vehículos) que fue apoyada por Unidas Podemos y por el concejal no adscrito Teófilo Amores. Esta subida fiscal se ha llevado a efecto en este 2022 y ha provocado numerosas quejas de ciudadanos y, sobre todo de empresarios, que han visto cómo esta subida de impuestos ha sido de hasta un 40% en el caso de inmuebles de hostelería, hoteles y otros establecimientos.

Así, ha explicado que el PP se opuso a esta subida porque "cuando se aplicase generaría muchísimos problemas a la inmensa mayoría de las familias cacereñas", ha dicho el portavoz este lunes en una rueda de prensa, en la que ha presentado la moción que se debatirá en la sesión plenaria y para la que espera contar con el suficiente número de apoyos para que salga adelante.

En este sentido ha confiado en que el concejal Teófilo Amores, que "ha manifestado que desconocía el alcance de la subida de impuestos cuando la apoyó", ha explicado Mateos, dé su voto para que la moción del PP salga adelante y el Gobierno local inicie una modificación de la recién aprobada ordenanza fiscal para volver a bajar dichos impuestos.

"Nosotros en 2021 pedíamos la rebaja del IBI de forma selectiva para reactivar la economía de la ciudad, y frente a ello el gobierno de Salaya hizo dos subidas, las del IBI y el IVTM", ha resaltado Mateos, que ha añadido que "no es verdad" que la subida del IBI afectaría en 30 ó 40 euros a las familias como dijo la concejala de Economía, ya que la subida ha sido mayor en muchos casos.

En cuanto al sector empresarial, el portavoz 'popular' ha señalado que "está soportando una subida sin precedentes", que se ha disparado en más de un 40%, ya que recibos que el año pasado estaban en torno a los 80.000 euros este año se han pasado al cobro por unos 120.000, y "ellos son los que crean empleo y riqueza en la ciudad", ha subrayado.

Por todo ello, la moción del PP insta al Gobierno local a "iniciar los trámites para revertir la desorbitada subida", lo que supondrá cerca de 3 millones de euros menos en la recaudación, una cantidad que, según Mateos, se puede afrontar, porque es lo que demandan los ciudadanos ante la subida de precios actual.

OTRAS MEDIDAS

Asimismo, en la moción se propone al Gobierno de España que diseñe un plan nacional para la mejora de la efectividad y calidad del gasto público; que se diseñe un nuevo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y que "se lleve a cabo una bajada de impuestos de manera inmediata, temporal y selectiva, porque hay margen para ello y porque los ciudadanos necesitan ahora ese dinero en sus bolsillos".

"El PSOE está dando la espalda a los ciudadanos, y frente a ello el PP representa la verdadera y única alternativa a ese desgobierno. Somos un partido con vocación de gobierno, estamos preparados para volver a las instituciones y para cambiar la forma de hacer las cosas. Hoy más que nunca los ciudadanos necesitan otra forma de hacer política y otras medidas diferentes en materia económica", ha resaltado Mateos.