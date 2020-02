El PP no acude a la comisión sobre precios agrarios porque no es "el burladero" para "callar el sonido de tractores"

Publicado 19/02/2020 12:15:05 CET

BADAJOZ, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular no ha acudido a la comisión de estudio constituida este miércoles, día 19, en la Asamblea de Extremadura para analizar la situación de los precios de los productos agrícolas porque no son "el burladero para hacer callar el sonido de los tractores en la calle

"Fernández Vara nos ha invitado a una comisión en la Asamblea, saben ustedes que se constituía hoy, no hemos ido, nosotros no estamos para esto, nosotros no somos el burladero para hacer callar el sonido de los tractores en la calle, el Partido Popular no", ha señalado el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, a los periodistas en una rueda de prensa en Badajoz.

Al mismo tiempo, ha exigido a la Junta de Extremadura, con mayoría absoluta del PSOE según ha recordado, y al Gobierno de España "soluciones escritas" en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial del Estado.

Además, se ha preguntado "comisiones en Extremadura para qué". "¿Para entretener al personal? ¿Para ver si se callan? No, para eso no está el Partido Popular", ha insistido, al tiempo que ha remarcado que este pasado martes "nuevamente" los hombres y mujeres del campo extremeño "han salido a la calle para reivindicar justicia en el siglo XXI, precios del siglo XXI, que es algo que parece que es muy legítimo".

Frente a ello, ha continuado en tono irónico, el gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara ha tomado "dos grandes medidas" como anunciar mociones en el ayuntamiento y crear una comisión en la Asamblea, cuando a juicio de José Antonio Monago "ni con comisiones, ni con mociones se arregla el problema del campo" sino "con soluciones", "con medidas", "con plazos" y "escribiendo en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial de Extremadura". "Menos palabras y más acción", ha reclamado.

