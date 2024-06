El PP no logra sacar adelante las inversiones provenientes del remanente del Ayuntamiento de Cáceres

Solo consigue el apoyo unánime de PSOE, Vox y Unidas Podemos para el pago de la carrera profesional y para saldar las facturas pendientes



CÁCERES, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres, que ha celebrado este jueves una sesión extraordinadia, no ha logrado sacar adelante las inversiones que el Gobierno del PP quería realizar en la ciudad con cargo al remanente de tesorería, así como el pago de la deuda bancaria con la que pretendía sanear las arcas municipales, entre otras propuestas de inversiones y servicios.

Los 'populares' se han quedado solos en la votación de los cinco expedientes que se llevaban a la sesión y que han sido sometidos a votación por separado con el resultado de que dos de ellos han sido aprobados por unanimidad, otro se ha rechazado con los votos en contra de PSOE, Vox y Unidas Podemos, y los otros dos tampoco han logrado salir adelante por los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos y la abstención de Vox, con lo que los 11 votos del PP no han sido suficientes para dar luz verde a estos expedientes.

Así, los dos expedientes que recogían la propuesta de destinar 300.000 euros procedentes del remanente de tesorería para el pago del cien por cien de la carrera profesional a los trabajadores municipales, y el abono de las facturas pendientes de otros años por un montante total de 83.000 euros, sí han salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos.

El problema para el Gobierno local ha llegado cuando en la votación del segundo punto del orden del día, que incluía un suplemento de crédito por un importe total de 16,14 millones de euros, se ha rechazado con los votos de PSOE, Vox y Unidas Podemos.

En este expediente se incluían medidas como el aumento de 50.000 euros en publicidad y propaganda; 187.000 euros para promoción de festejos; 11,4 millones para la cancelación de créditos bancarios; 310.000 euros para la candidatura de capitalidad cultural en 2031; o 3,2 millones para entregas a cuenta del servicio de autobuses urbanos.

Tampoco ha salido adelante el expedientes de suplemento de crédito por importe de 3,5 millones de euros que incluía actuaciones como mejoras en la iluminación de varias calles, reformar de accesibilidad, climatización de edificios municipales, rehabilitaciones de sedes vecinales o arreglo de caminos públicos (300.000 euros).

En este punto, el PP ha votado a favor, mientras que PSOE y Unidas Podemos han votado en contra y Vox se ha abstenido, por lo que los 'populares' no han conseguido la mayoría suficiente para sacarlo adelante.

Esa misma votación se ha repetido en el cuarto punto del orden del día que correspondía al expediente de modificación de créditos por un importe total de 5,4 millones de euros, en los que se incluían actuaciones como el convenio con el Sepei por valor de 3,1 millones de euros; la subvención al festival Extremúsika por 200.000 euros; la reforma de la sede de la Policía Local, a lo que se destinaban 360.000 euros; o un sistema de videovigilancia para el polígono de las Capellanías por valor de 290.000 euros.

DEBATE DEL PLENO

Antes de que se produjeran estas votaciones ha tenido lugar el debate de los cinco puntos de una forma conjunta en el que el portavoz del Gobierno y concejal de Economía, Ángel Orgaz, ha defendido estas inversiones que apuestan, según ha dicho, por "sanear" las arcas municipales y para mejorar los servicios públicos, renovar infraestructuras en barrios, así como impulsar actividades culturales que enriquezcan la vida de los cacereños.

Orgaz ha señalado que la acción del equipo de Gobierno va en la línea de la recomendación del Ministerio de Hacienda sobre la reducción de la deuda pública, ha defendido el destino de parte del remanente en inversiones que "mejorarán la calidad de vida de los cacereños", y ha justificado la premura en aprobarlas porque tendrían que estar ejecutadas antes del 31 de diciembre.

La portavoz del PSOE, Belén Fernández, ha reprochado que el Gobierno local no haya contado con los grupos de la oposición para diseñar estas inversiones procedentes del remanente de tesorería. "La propuesta ha sido usada a modo electoral", ha dicho la concejala socialista, que ha criticado que olvida algunas actuaciones importantes en barrios o la compra de suelo para uso industrial, al tiempo que critica que este plan de inversiones "es una enmienda" al propio presupuesto del PP que "se aprobó en tiempo, pero no en forma", ha ironizado.

"Creemos que hay que aplicar el remanente de tesorería de una forma más responsable", ha dicho Fernández, que ha pedido políticas de viviendas, fomento del empleo y desarrollo industrial, entre otras.

También la concejala de Vox, Raquel Mirat, ha criticado la "falta de transparencia" a la hora de infomar sobre estos proyectos de los que no se ha pedido opinión a la oposición, y ha sugerido un cambio de consideración en la forma de hacer política por parte del PP porque "haremos valer cada uno de nuestros votos", ha dicho, como así se ha demostrado en la votación posterior, en la que la postura de Vox ha sido decisiva para tumbar la propuesta del PP.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, ha justificado el voto a favor de la carrera profesional de los trabajadores porque "es de justicia", así como el pago de deudas, pero ha considerado que las propuestas del resto de expedientes vienen a "corregir" el presupuesto municipal con actuaciones que no se incluyeron inicialmente, y se ha preguntado cómo se pagarán el año que viene cuando no haya remanente todos los gastos "estructurales" que se incluyen en estas inversiones.

"No hay un modelo de ciudad, sino que hacen una cosa allí y otra allá para contentar a algunos colectivos pero no reparan en los grandes problemas de la ciudad, como el acceso de los jóvenes a la vivienda, el empleo, la movilidad, etc", ha reprochado López.

Cabe recordar que el equipo de Gobierno de Rafael Mateos ha llevado al Pleno extraordinario de este jueves un paquete de inversiones provenientes del remanente de tesorería, que asciende a más de 29 millones de euros. La idea era destinar 11,4 millones a saldar los créditos bancarios y dedicar más de 13 millones a diversas inversiones en infraestructuras y servicios, que finalmente no han salido adelante por el rechazo de los grupos de la oposición.