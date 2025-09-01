El PP pide al PSOE extremeño que aprenda la "lección" de los incendios y aplique "unidad y trabajo" en el curso político

MÉRIDA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha lamentado el "circo mediático" que a su juicio pretende montar el PSOE en la comunidad al hilo de los incendios de este verano en la región, y ha pedido a dicha formación que aprenda la "lección" de "unidad y trabajo" aplicados durante la gestión de los fuegos de cara al nuevo curso político.

Así, ha pedido al PSOE que haga una "reflexión muy profunda" sobre "cuál es la política que quieren llevar", así como que abandone su "política destructiva" y de "poner palos en la rueda", para centrarse "de una vez por todas" en Extremadura, que "es lo que están pidiendo los extremeños, lo que Extremadura necesita".

"Los extremeños ya se han dado cuenta y saben perfectamente quién está cuando se la necesita. Y es el gobierno de María Guardiola y también se han dado cuenta quién está para escupir mentiras y sacar rédito político de una desgracia como han sido estos incendios", ha incidido Sánchez Juliá.

"Esperamos que aprendan la lección, que cambien su política y que este nuevo curso político se abra poniendo en marcha la lección aprendida de unidad y de trabajo por Extremadura y por los extremeños", ha espetado a los socialistas en rueda de prensa este lunes en Mérida.

Así, tras uno de los veranos "más complicados" en Extremadura en materia de incendios forestales, ha destacado la "entereza" de quienes tuvieron que ser evacuados de sus domicilios, y ha agradecido el trabajo de quienes hicieron posible la extinción de los fuegos, así como también la colaboración de medios de fuera de la comunidad y del país.

Ha valorado, igualmente, la importancia de la unidad y de la coordinación entre diferentes Administraciones, ya sean comunidades autónomas, el Gobierno de España, ayuntamientos o diputaciones provinciales, para afrontar los incendios, "porque sólo con el trabajo de todos, sólo con esa unidad, se ha podido acabar con el mayor incendio que ha tenido Extremadura".

En este punto, ha resaltado también el "ejemplo de unidad y de trabajo incansable" que ha demostrado el Gobierno de María Guardiola, con la presencia de la propia presidenta y de los consejeros de Presidencia y de Gestión Forestal "al pie del cañón desde el minuto uno", aplicando "transparencia" y "objetividad" en el traslado de la información de la evolución de los fuegos.

Al respecto, ha lamentado que si alguien no se ha enterado de la gestión de los incendios "es porque ha estado de vacaciones"; y ha remarcado que, tal y como dijo Guardiola desde un primer momento "los extremeños y los afectados no han estado solos".

"Los extremeños no van a estar solos han tenido al gobierno de María Guardiola a su lado un gobierno que sirve a todos, un gobierno que ha estado está y estará al lado de los extremeños afectados por los incendios", ha incidido Sánchez Juliá, quien en este punto ha destacado el paquete "histórico" de 44 medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta en Hervás "en cuestión de días" para apoyar a los afectados por los fuegos, algo que según ha recordado "nunca hizo el PSOE y que ahora el propio PSOE califica de insuficiente".

Así, ha considerado que la "unidad y trabajo" demostrados durante la gestión de los incendios de este verano en la región la política extremeña "tiene que aprender" de cara al nuevo curso político, anteponiendo los intereses de la comunidad a los de partido o electorales.

"Que aprendamos todos de la elección vivida, de esa unidad, de anteponer los intereses de Extremadura a los intereses de partidos o intereses electorales. Que pasemos de la crispación al diálogo en los asuntos tan importantes como los que hemos vivido y los asuntos importantes que tendremos por delante. En esos asuntos de región que requieren unidad y no crispación", ha subrayado el portavoz del PP.

Ha pedido, con ello, que se dejen las "tácticas cortoplacistas por intereses de partido" y se antepongan "los intereses de todos los extremeños", toda vez que "los extremeños están ya cansados de ruido y quieren certezas y soluciones".

(((Más información en Europa Press)))