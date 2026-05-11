El PP pide al PSOE extremeño que "arrime el hombro" y le reta a abandonar la "política destructiva" y la "mentira"

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al PSOE regional que "arrime el hombro" y le ha retado a abandonar la "política destructiva", la "mentira" y la "defensa férrea" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Quiero retar al Partido Socialista de Extremadura a que sean valientes, a que abandonen la política destructiva, que abandonen la política de la mentira y que arrimen el hombro. Todavía no hemos escuchado una sola propuesta en positivo para que Extremadura avance y para que se solucionen los problemas de los extremeños", ha apuntado Sánchez Juliá.

De la misma manera, ha instado a los socialistas a abandonar la "defensa férrea" que hacen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se pongan "del lado de Extremadura".

Al respecto, ha señalado que el PP lo tiene "muy claro" y va a seguir en la política que "mejora la vida de los extremeños, la que genera empleo, la que genera oportunidades, con la que Extremadura avanza en derechos y fortalece servicios públicos".

Pero sobre todo, ha incidido, seguirá reivindicando "lo que es justo" para Extremadura y que el Gobierno de España "día tras día" niega o quita, para lo que ha puesto de ejemplo el sistema antiniebla para el Aeropuerto de Badajoz, una reivindicación que es "histórica y necesaria" para que Extremadura "siga avanzando en sus comunicaciones".

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