El PP presentará mociones en las instituciones para pedir la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz

Publicado 28/09/2018 12:02:44 CET

Monago asegura que si se cierra "será la ruina" para el norte de Cáceres y para toda la región

CÁCERES, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP va a presentar una moción en la Asamblea de Extremadura, la Diputación de Cáceres y los ayuntamientos de la provincia de Cáceres en los que tiene representación para que se inste al Gobierno de España a autorizar la prórroga de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz CNA), la cual se cumple el año que viene.

El presidente de los 'populares' extremeños, José Antonio Monago, ha acompañado este viernes a los alcaldes de la zona del entorno de la central al Pleno que ha celebrado la Diputación de Cáceres, donde se registrará de urgencia la primera de las mociones que se irán presentando en el resto de instituciones.

Monago ha dicho que la moción es "por la vida" y en contra de la "despoblación" y el abandono de los pueblos porque "no hay alternativa al cierre de la central nuclear" ya que la alternativa "es su prórroga" ha argumentado, al tiempo que lamenta que Extremadura tenga que pagar "el peaje de Podemos", en alusión al apoyo de la formación morada al Gobierno regional.

"No se pueden hacer bromas con este tema", ha dicho en declaraciones a los medios ante las puertas del Palacio Provincial, donde ha calificado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como "la ruina" de la región.

Ha recordado que el programa electoral del PSOE dice que hay que cerrar las centrales nucleares al final de su vida útil y no habla de alternativas porque "no hay letras pequeñas", ha incidido. "Él dice que tiene que haber alguna alternativa pero lleva tres años de legislatura y no ha hecho nada", ha insistido el líder de los 'populares' extremeños que ha ironizado con que el plan de Vara es "sembrar alfalfa para los caballos de los árabes".

Monago ha comparado el cierre de la central extremeña con lo que ha pasado en otras zonas de España en las que se han "arruinado" los negocios cuando han desaparecido estas infraestructuras, y ha criticado que las energías renovables, que podrían sustituir a la energía nuclear, "generan trabajo mientras se construyen las plantas pero después se pone una valla y una cámara para vigilar la instalación y punto", ha subrayado.

"No hay alternativa al cierre de la nuclear y si no peleamos, lo lamentaremos", incide al tiempo que llama "enterradores de Almaraz" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara. "Que la gente no se crea los cuentos de Vara porque está al final de su legislatura y promete de todo pero no cumple nada", ha insistido.

Al ser preguntado sobres si se ha valorado la "seguridad" de la planta nuclear, cuyo funcionamiento ya está prorrogado en estos momentos, Monago la ha comparado con las clínicas de radiodiagnóstico que llevan los mismos años abiertos que la central y "pasan todas las revisiones".

"Cuando Vara se tiene que hacer un TAC no va a un curandero a que le eche un rezo, sino que se mete en el tubo como cualquier ciudadano que tiene esa necesidad, por lo tanto la energía nuclear está sujeta a las normas del Consejo de Seguridad Nuclear y a normas internacionales como cualquier otra actividad. Ese no puede ser el discurso de las centrales del siglo XXI", ha espetado.

VARA ESTÁ "CALLADO"

En su comparecencia ha criticado también que Vara esté "callado" frente a los 1.500 millones de euros que se destinarán a Cataluña y otros 350 millones para Valencia, y la promesa del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de que en 2021 estará concluido el eje ferroviario del Mediterráneo.

En este sentido ha vuelto ha recordar el estado de los trenes extremeños, con múltiples incidencias este verano, y ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez apueste por invertir en otras zonas más desarrolladas como el Levante y tenga "abandonada" la región extremeña.

"Esto es una vergüenza porque Ábalos es el Pepiño Blanco del señor Sánchez", ha sentenciado, en alusión a que su procedencia valenciana le hace dirigir la inversión a esta zona y "Extremadura que espere".

Monago ha recordado que, cuando era presidente, ya alertó de que el Eje 16 se iba a desplazar en favor del Eje Mediterráneo y "así ha sido", ha lamentado, al tiempo que ha pedido que terminen las infraestructuras del oeste para conectar con Lisboa porque "el Gobierno tiene que ser sensible con todos los territorios".

"Se trata de defender una necesidad", ha sentenciado, mientras ha criticado que los "megáfonos suenen bien" cuando gobierno el PP y cuando gobierna el PSOE "se callen", ha ironizado en alusión a que se han acabado los "gritos" a favor del tren digno para la región. "Esta es la podredumbre de una parte importante de Extremadura, la de la memoria selectiva y el doble rasero", ha concluido.