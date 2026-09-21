El PP replica a Cotrina que Extremadura "no necesita una negociación a la carta" sobre financiación, sino "igualdad"

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en rueda de prensa este lunes en Mérida - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Extremadura ha reivindicado que la comunidad "no necesita una negociación a la carta" sobre financiación autonómica, sino que "lo que necesita Extremadura es igualdad y solidaridad territorial", así como "un modelo que garantice que un extremeño tenga el derecho a los mismos servicios públicos que cualquier otro español, viva donde viva".

De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en rueda de prensa este lunes en Mérida, a las declaraciones del secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, en las que reprochaba a la Junta que no fuera "capaz de sentarse bilateralmente" con el Gobierno para hablar de financiación.

En su intervención, el portavoz del PP extremeño ha criticado que el dirigente socialista, "el señor Sánchez extremeño", se haya "recorrido la semana pasada la región junto a su homólogo catalán, Salvador Illa", con el que ha habido "muchas fotos, muchos actos, pero de financiación para Extremadura, nada", ha dicho.

"Es más, Sánchez Cotrina ha llegado a pedir que la Junta se siente bilateralmente con el Gobierno central para negociar un sistema de financiación para Extremadura", ha lamentado Núñez, quien ha criticado que el dirigente socialista "le dice a Illa que Extremadura puede ir a mendigar mientras se reparte un pastel en el que Cataluña se come la mayor parte de la tarta".

Ante esta situación, el PP extremeño ha reivindicado que "Extremadura no quiere migajas", ni "estar en el vagón de cola", tras lo que ha preguntado a Sánchez Cotrina "¿cuándo va a defender Extremadura?", ya que a su juicio "ha tenido la oportunidad de sentarse al lado de los extremeños y una vez más, ha elegido sentarse con su presidente, con Pedro Sánchez"

Por lo tanto, Núñez ha reiterado que "Extremadura no quiere privilegios", pero tampoco quiere "pagar los privilegios que Pedro Sánchez necesita mantenerse sentado en la Moncloa", ha aseverado.

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