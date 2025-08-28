PP replica al PSOE que es el Gobierno el que ha dejado "fuera" de zonas catastróficas a cuatro incendios de Extremadura

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Extremadura ha replicado al PSOE extremeño que quien ha dejado "fuera" cuatro incendios de la región de la declaración de zonas catastróficas ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez, y que es el de María Guardiola el que "está exigiendo de manera oficial su inclusión".

Así lo ha señalado el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en declaraciones a los medios tras las palabras ofrecidas este jueves por el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea, Jorge Amado, sobre los incendios declarados como zonas catastróficas en la región, en relación a lo cual Sánchez Juliá ha afeado a los socialistas que, en lugar de "aportar" y "sumar", "están instalados en la mentira y en el engaño".

"Hoy hemos sido testigos de la penúltima mentira del Partido Socialista de Extremadura que afecta a la declaración de zonas catastróficas que ha hecho el Gobierno de España", ha señalado, al tiempo que ha expuesto que "quien ha dejado fuera cuatro zonas de Extremadura de la declaración de zonas catastróficas ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez" y que "ha sido el Gobierno de María Guardiola quien está exigiendo, de manera oficial, su inclusión en las zonas catastróficas".

De esta manera se ha referido a los incendios de Azuaga, de Burguillos del Cerro, de Casar de Cáceres y de Cáceres y ha insistido en que "si alguien lo ha dejado fuera" ha sido el Gobierno de Sánchez y en que "eso tiene que dar meridianamente claro", así como que ha sido la Junta de Guardiola, mediante un escrito que ha mostrado a los medios, quien ha exigido al Ejecutivo Central que rectifique y que incluya estas zonas como catastróficas para que todos los afectados se puedan beneficiar de las ayudas.

