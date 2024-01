El PP reprocha que el PSOE no asuma "ni una sola responsabilidad" pese a su "chapuza legislativa" con Elysium City

MÉRIDA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha reprochado que hasta el momento el PSOE en la región no haya asumido "ni una sola responsabilidad" pese a la "chapuza legislativa" cometida, según ha subrayado, por el anterior Gobierno autonómico socialista con el proyecto Elysium City, a tenor de la reciente sentencia del TSJEx sobre dicha iniciativa empresarial.

De este modo, y tras considerar que dicho fallo judicial supone "otro regalito más" del PSOE con el que ahora tiene que "lidiar" el Ejecutivo regional de la 'popular' María Guardiola como consecuencia de la "mala gestión" del anterior Gobierno autonómico de Guillermo Fernández Vara, ha lamentado el "silencio" de la portavoz regional del PSOE ofrecido este lunes sobre la cuestión en una comparecencia ante los medios.

Al respecto, y tras considerar que los socialistas deberían "pedir disculpas" a los extremeños "por haberles engañado" con el proyecto Elysium City, ha incidido en que son aquellos "los responsables de que hoy un proyecto que empezaron a vender en el año 2018 lo han tumbado los tribunales de justicia".

"La respuesta ha sido el silencio, porque (desde el PSOE) no han asumido ni una sola responsabilidad ante esta chapuza legislativa del anterior Gobierno de Guillermo Fernández Vara, como si la cosa no fuera con ellos, cuando son responsables de que hoy un proyecto que empezaron a vender en el año 2018 lo han tumbado los tribunales de justicia", ha subrayado Sánchez Juliá en rueda de prensa este lunes en Mérida.

Así se ha referido el portavoz 'popular' a la "parte más burda y más mentirosa" que a su juicio representa el PSOE después del "varapalo" para Extremadura que supone la sentencia del TSJEx que ha "tumbado" el decreto aprobado por el anterior Gobierno regional socialista que "daba luz verde" a la construcción del proyecto Elysium City, y que "confirma que el PSOE no cumplió con su propia ley única y exclusivamente por las prisas electorales".

Esto, según ha dicho, pone en evidencia "una vez más" la "mala gestión socialista que pone en peligro la implantación de grandes proyectos" en la comunidad, con "otra chapuza más" del PSOE al frente de la Junta y "otro regalito más con el que tiene que lidiar" el actual Ejecutivo autonómico de María Guardiola.

"Este es el resultado de la política de las maquetas del PSOE de Extremadura, el resultado de buscar sólo el rédito electoral y no la firmeza de los proyectos, el no dar seguridad jurídica, el no garantizar a los extremeños que los proyectos que vienen a Extremadura algún día pueden ser una realidad", ha espetado Sánchez Juliá.

En este sentido, ha afirmado que el PSOE "vendió humo, vendió a bombo y platillo" el proyecto y "quiso poner la primera piedra única y exclusivamente venían las elecciones de mayo" y "sabedores de que faltaban informes, de que faltaban evaluaciones, de que faltaba documentación". "Aún así desde el PSOE seguían mintiendo a los extremeños con sus maquetitas para intentar conseguir un puñado de votos", ha recalcado el 'popular', quien ha lamentado que "una vez más la mala gestión del PSOE la están pagando todos los extremeños".

Según Sánchez Juliá, a este tipo de circunstancias es a lo que se refería su partido cuando venía alertando de la "política socialista de vender maquetas en lugar de realidades, de querer vender primeras piedras en lugar de vender últimas piedras de proyectos generadores de empleo en Extremadura".

"Era de esto de lo que estaban cansados los extremeños, porque pasó con Valdecañas que la factura tendremos que pagarla todos los extremeños si nadie lo remedia. Ahora pasa con Elysium, que podría haber sido un Valdecañas 2... Y si a esto le unimos el cierre de proyectos industriales que tiene anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez como es el de la Central Nuclear de Almaraz, pone de manifiesto que la política del PSOE está basada en el 'sálvese quien pueda que vienen las elecciones', en lugar de buscar el beneficio de Extremadura y de todos los extremeños", ha añadido.

"Una vez queda demostrado que al PSOE sólo le importan ellos mismos y quienes tienen su carnet, que quien está fuera de su cortijo tiene que buscarse la vida porque ellos no van a hacer las cosas mirando por el interés general", ha incidido.

ANALIZAR ANTES DE DECIDIR UN POSIBLE RECURSO

Finalmente, preguntado por los medios sobre si el PP cree coherente que la Junta presentase un recurso a la sentencia del TSJEx sobre Elysium City, Sánchez Juliá ha considerado que "este tipo de sentencias hay que analizarlas con mucha detenimiento".

"Hay que ver cuál es el alcance que tiene (el fallo) con respecto al proyecto y a toda su tramitación", para "una vez que esté todo analizado, que es lo que está haciendo ahora mismo la Junta de Extremadura poder tomar una decisión", ha añadido.

"Pero decisiones en caliente, decisiones con prisa, decisiones por buscar un titular como estamos acostumbrados (con el PSOE) en esta región no hay que hacerlo porque nos podemos meter en un problema. Por lo tanto, ahora hay que analizar, pensar y decidir", ha concluido.