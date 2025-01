El PP valora las "conversaciones abiertas" con el PSOE para negociar la aprobación de las "mejores" cuentas

MÉRIDA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha valorado las "conversaciones abiertas" con el PSOE para intentar llegar a un acuerdo que permita la aprobación de los "mejores presupuestos para Extremadura".

Sánchez Juliá, quien por respeto a los procesos de negociación que se están manteniendo no ha dado muchos detalles, ha incidido varias veces, a preguntas de los medios, que, "cuando haya un resultado, se informará absolutamente de todo lo que haya que informar".

Así, y preguntado por las declaraciones de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, quien ha dicho que la recuperación del Impuesto de Patrimonio o el de viviendas vacías no sería un requisito sine que no para la abstención de las cuentas, Sánchez Juliá ha valorado esas palabras de "manera positiva".

En este sentido, ha destacado que la política fiscal que ha llevado a cabo la Junta ha hecho que Extremadura aumente en competitividad fiscal hasta el séptimo puesto en el país por lo que "todo lo que sea seguir manteniendo y avanzando en la política fiscal de nuestra región, bienvenido sea".

"Creo que hay que ser también prudentes con lo que está pasando en las negociaciones y que se valore todo cuando haya un final. Pero yo creo que todo lo que sea apostar por un avance en la política fiscal será positivo para Extremadura", ha señalado.

El 'popular' ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces que ha ordenado el pleno en el que se debatirán los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025 y que son los "más altos de la historia, los mejores presupuestos para Extremadura".

En este sentido, ha reseñado que se incrementan todas las partidas, especialmente las destinadas a las políticas sociales, además de apostar por el empleo, por los autónomos y por el tejido empresarial para seguir cosechando "datos positivos".

"Porque Extremadura no se ha parado, porque Extremadura ha seguido y sigue funcionando, porque el modelo y el proyecto de María Guardiola para Extremadura funcionan", ha puesto en valor, además de insistir en que "no ha habido cuatro meses de parálisis, ha habido cuatro meses de trabajo, de confianza, de gestión de un modelo que le sienta muy bien a Extremadura".

Sobre qué espera del debate de presupuestos, que tendrá lugar este jueves y viernes, 23 y 24 de enero, el portavoz 'popular' espera un debate "constructivo" y "centrado en Extremadura". "Que no sea un debate donde alguien venga a generar problemas donde no existen, que no sea un debate que genere ruido, que no sea un debate donde se quieran traer problemas que no pertenecen a nuestra región", ha subrayado.

Así, ha insistido en que se quiere buscar el acuerdo para aprobar los "mejores presupuestos" de Extremadura "con diálogo y con consenso", algo que, como ha expuesto, se lleva haciendo desde el mes de septiembre, cuando comenzaron las negociaciones.

También, y sobre las críticas de Unidas por Extremadura por no haber sido llamados en la negociación, Sánchez Juliá ha recordado que este grupo rompió las conversaciones el pasado 14 de septiembre. "Por lo tanto, creo que lo que hay que ser es justos y si alguien rompe una negociación el 14 de septiembre que no venga a llorar en el día de hoy", ha dicho.

De esta manera, Sánchez Juliá ha recalcado que la Junta y los 'populares' han seguido con la mano tendida a todos los grupos parlamentarios y, "quien la ha querido coger y quien se ha querido sentar, el Gobierno de María Guardiola se ha sentado con ellos, siempre con la misma predisposición para hablar y anteponiendo el interés general de todos los extremeños a los intereses del propio partido".

LEY DE CONCORDIA

Preguntado por la propuesta de Ley de Concordia presentada por Vox y ante la que el PP, junto a otros grupos, ha presentado una enmienda a la totalidad, el portavoz del PP ha señalado que, antes de que la Junta mantuviese conversaciones con el Partido Socialista de cara a los pesupuestos, el PP ya había anunciado que no estaba de acuerdo con esta ley.

"Esa ley, que nos la hemos leído de arriba a abajo, está más centrada en justificar por qué derogar la Ley de Memoria Histórica actual que en hablar de la concordia, de poner en valor los principios de la Transición y de hablar de lo que nos une y de buscar consensos", ha dicho.

Así, ha señalado que, cuando un grupo busca "romper en lugar de unir", el PP no estará ahí sino en la concordia, además de recordar que en 2018 los 'populares' presentaron una enmienda a la totalidad a la actual Ley de Memoria Histórica que, además, votó en contra.

"Por lo tanto, estamos en predisposición de decir que no nos gusta la actual ley, pero que tampoco nos gusta lo que ha presentado Vox, que viene a romper, que es frentista, que incluso invade competencias del propio Tribunal Constitucional", ha asegurado.

Finalmente, Sánchez Juliá ha asegurado que la enmienda a la totalidad de la propuesta de ley de Vox no obedece a un guiño al Grupo Socialista de cara a allanar el camino en las negociaciones presupuestarias.

"Si a ellos les viene bien, bienvenido sea, pero que no es una cuestión ni que está ligada ni a la negociación presupuestaria ni que haya sido consecuencia de ella. Porque lo hemos anunciado en medios de comunicación", ha dicho.