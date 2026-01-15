Los precios bajan al 2,9% en Extremadura en diciembre en tasa interanual

Archivo - Varias personas compran en un mercado de alimentos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado al 2,9 por ciento en Extremadura en diciembre en tasa interanual, 3 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de diciembre es el más bajo registrado en Extremadura desde octubre de 2025. En términos mensuales, la inflación en Extremadura ha aumentado un 0,2 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,9 por ciento.

A nivel nacional, el IPC ha aumentado un 0,3 por ciento en diciembre en relación al mes anterior y ha reducido 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 2,9 por ciento.

Al finalizar diciembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Aragón (2,9%). En el lado contrario se han situado Murcia (2,4%), Cataluña (2,5%) y La Rioja(2,6%).

