La presidenta de la Asamblea apela a la solidaridad mundial y la responsabilidad compartida para combatir el VIH

MÉRIDA, 1 Dic. (EUPOPA PRESS) -

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha instado este martes a las administraciones y a la sociedad en su conjunto a "no bajar la guardia en la lucha contra el síndrome de inmunodeficiente adquirida", el Sida, al tiempo que ha apelado a la "solidaridad mundial y la responsabilidad compartida" para combatir esta enfermedad provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH.

Blanca Martín ha realizado estas declaraciones durante el acto simbólico que se ha celebrado en el Patio de los Naranjos de la Asamblea, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida que se conmemora este 1 de diciembre, y que ha contado también con la presencia del presidente del Comité Antisida de Extremadura, Santiago Pérez; el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, y diputados del Parlamento extremeño entre otras autoridades.

En su intervención, la jefa del Legislativo autonómico ha recordado que antes de que la palabra pandemia formase parte en nuestra cotidianidad, "epidemia irrumpió en las vidas de las personas para describir la terrible realidad de las enfermedades que se propagaban con rapidez y se mantenían en el tiempo".

Así, ha indicado que hace ya 35 años desde que se detectaron los primeros casos de VIH, una epidemia que sigue sumando víctimas cada año y que solo en 2019, ha dicho, ha infectado a 1,7 millones de personas y matado a 690.000.

De este modo, ha subrayado que es preciso que, en estos momentos en los que la Covid-19 copa toda la atención, "no se pierda de vista la necesidad de continuar luchando también contra otras enfermedades como el Sida", según informa la Asamblea de Extremadura en nota de prensa.

La presidenta de la Asamblea ha manifestado que, según datos de ONU Sida, los efectos de la pandemia pueden dejarse notar en aspectos como la subida del precio de los medicamentos utilizados para el tratamiento del VIH, el aumento del número de fallecidos por enfermedades relacionadas con el Sida o el incremento de la transmisión maternoinfantil.

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE

"No podemos ni debemos dar un paso atrás. Desde el pico alcanzado en 1998, las nuevas infecciones se han reducido en un 40 por ciento. Ése es el camino y debe seguir siéndolo", ha aseverado Martín, quien ha recordado que erradicar esta epidemia en el año 2030 es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.

La jefa del Legislativo extremeño ha destacado que además de erradicar esta enfermedad, es necesario también combatir el estigma y la discriminación que muchas veces se le asocia y que suponen un doble sufrimiento para quien los padece, a la vez que ha apostado por mantener la confianza en la ciencia y la investigación y dotarlas con fondos suficientes paras contar con un sistema fuerte capaz de responder a los grandes retos que se tienen por delante.

Martín ha finalizado su intervención recordando el lema elegido por la ONU para conmemorar este año la efeméride, que es 'Solidaridad mundial, responsabilidad compartida', y ha concluido que solo así la sociedad será capaz de afrontar los desafíos de un mundo globalizado e interdependiente.

PREVENCIÓN

Por su parte, el presidente del Comité Antisida de Extremadura, Santiago Pérez, ha subrayado la importancia de la prevención y ha destacado que en un momento "complejo" como el actual no se pueden olvidar otros problemas de salud, al tiempo que ha alertado de que las consecuencias de la crisis afectan más a las personas más vulnerables.

Pérez ha insistido en el compromiso de erradicar la epidemia del Sida en el año 2030 y ha instado a "no dar pasos atrás en los logros ya conseguidos", para lo que ha pedido la implicación de toda la sociedad.

Asimismo, ha pedido que "las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la nueva pandemia de la COVID" no supongan un "retroceso en los logros obtenidos en el ámbito del VIH y el Sida". Por tanto, ha dicho Pérez, "no podemos permitir que esta crisis se cebe de nuevo con los más vulnerables" y "hoy más que nunca" debemos "garantizar el acceso al diagnóstico del VIH y otras ITS a todas las personas que lo necesiten".