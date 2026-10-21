La presidenta de la Junta reivindica la "ambición" de las mujeres y defiende la igualdad de oportunidades en Extremadura

Autoridades en los II Premios Woman Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado "la ambición, la libertad y el talento de las mujeres", al tiempo que ha abogado por un feminismo "basado en la dignidad, la libertad y la igualdad de oportunidades".

De esta manera se ha pronunciado durante la segunda edición de los Premios Woman Extremadura, organizados por la revista Woman Madame Figaro en el Edificio Metálico de la Universidad de Extremadura en Badajoz, donde Guardiola ha defendido el compromiso de las instituciones para garantizar que todas las mujeres puedan desarrollar sus capacidades y elegir "libremente" su futuro, independientemente de su lugar de nacimiento, su situación económica o sus responsabilidades familiares.

"Quiero una Extremadura en la que ninguna mujer tenga que hacerse pequeña para que la acepten", ha afirmado la presidenta extremeña, quien ha reivindicado la ambición de las mujeres para investigar, emprender, dirigir y obtener el reconocimiento que merecen por su trabajo.

Asimismo, ha destacado la importancia de retener y atraer talento a la región. "Hoy trabajamos para que quedarse sea una elección, no una renuncia", ha señalado, al tiempo que ha reconocido la contribución de las mujeres que, generación tras generación, han sostenido Extremadura sin recibir la visibilidad que merecían.

María Guardiola ha felicitado asimismo a todas los galardonados por sus trayectorias en ámbitos como la ciencia, la artesanía, la moda, la comunicación y la música. Entre ellas, ha destacado a la científica portuguesa Elvira Fortunato, por su innovación en el desarrollo de transistores de papel; a Joaquín Sancha y José Luis Gómez, por preservar los saberes artesanales; y a Sandra Majada, Marina Conde, Berta Collado y Soraya, por sus respectivas trayectorias profesionales y creativas.

En su discurso también ha defendido un feminismo "basado en la dignidad, la libertad y la igualdad de oportunidades", y ha recordado que las mujeres "deben poder perseguir sus aspiraciones sin tener que justificar sus decisiones ni responder a expectativas ajenas", según indica la Junta en nota de prensa.

La celebración ha servido, además, para poner en valor los vínculos entre Extremadura y Portugal, con Badajoz como punto de encuentro y cooperación entre ambos territorios.

La presidenta del Ejecutivo autonómico ha concluido expresando su deseo de que estas historias se conviertan en referentes para las nuevas generaciones y ayuden a las niñas a descubrir nuevos caminos. "Ojalá alguna niña, al conocer vuestras historias, descubra una nueva senda y encuentre cerca a alguien que la escuche y le diga: adelante", ha afirmado.