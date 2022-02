El presidente de APAG recalca que no les "van a callar ni con la amenaza de sanciones económicas ni con palos"

MÉRIDA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha recalcado que no les "van a callar ni con la amenaza de sanciones económicas ni con palos", al tiempo que ha considerado "desproporcionada" la respuesta de la policía y la Delegación del Gobierno contra los agricultores que este martes protestaron en Don Benito con motivo de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Metidieri ha realizado estas declaraciones después de que la Delegación del Gobierno haya "intentado amedrentar" a los agricultores con multas por dicha protesta y después de que Pedro Sánchez utilizara a la Policía Nacional como "guardia pretoriana que la ha emprendido a palos con gente trabajadora que solo hace lo que ha aprendido durante toda su vida, como es luchar en el campo".

Por ello, como ha ironizado Metidieri, si el "superpresidente" no quiere escuchar los problemas de los ciudadanos lo que debe hacer es "quedarse encerrado en su despacho". "No se pueden blindar las calles porque no quiera escuchar a los ciudadanos", ha aseverado.

El dirigente agrario ha lamentado también en nota de prensa que "en vez de dar soluciones a los graves problemas del campo, desde el Gobierno lo que se está haciendo es dar palos", algo que es "de vergüenza", por lo que ha augurado una "primavera caliente en el campo" extremeño, que se continuaran con las reivindicaciones.