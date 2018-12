El Presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres pasa su primer escollo con la abstención de PSOE y Cs en la comisión

Publicado 26/11/2018 13:25:08 CET

CÁCERES, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Cáceres para 2019, que asciende a 70,5 millones de euros, ha pasado su primer escollo en la Comisión de Economía y Hacienda celebrada este lunes, ya que PSOE y Ciudadanos, que habían votado en contra de las cuentas de los organismos autónomos, se han abstenido en esta ocasión, con lo que los votos del PP permiten que se salve este primer escollo y el debate se traslade el Pleno ordinario del 20 de diciembre, al que se llevarán las cuentas para su aprobación.

Así, en la comisión las cuentas han salido adelante con el apoyo de los concejales del PP, la abstención de los socialistas y Ciudadanos y el voto en contra de Cáceres Tú-Podemos. Ante esta circunstancia, la concejala de Economía y Hacienda, María Guardiola, se ha congratulado por el "cambio de actitud" de estos dos partidos y ha tendido su mano para que se aporten propuestas que mejoren el documento para que consiga salir adelante en el Pleno.

Guardiola ha incidido en que el equipo de Gobierno "no pone ninguna línea roja" para incorporar a las cuentas que no podrán salir adelante si la oposición vota en contra debido a la minoría del PP que cuenta con once de los 25 concejales. "No queremos un tripartito como oposición que adopte la política del 'no es no'", ha dicho la concejala que espera que la abstención de la comisión se traslade al Pleno para que las cuentas puedan aprobarse.

De no ser así, los presupuestos de este ejercicio quedarían prorrogados de forma automática, algo a lo que no quiere llegar el Gobierno cacereño que insiste en que tiene "esperanzas" de que se puedan salvar las cuentas presentadas. "Nos ha sorprendido de manera muy grata que se hayan abstenido en la comisión", subraya la concejala.

Por ello, incide en pedir a los partidos de la oposición, principalmente a PSOE y Ciudadanos, que presenten propuestas que "enriquezcan" las cuentas municipales con proyectos que puedan incorporarse "como ha pasado en otras instituciones", ha dicho Guardiola en alusión a los presupuestos de la Diputación de Cáceres que se aprobaron el pasado viernes con el apoyo de Ciudadanos que aportó dos nuevos proyectos.

La responsable de la Economía municipal reconoce, no obstante, que no se ha mantenido ninguna reunión con los grupos para recabar propuestas y tampoco hay previsto en la agenda algún encuentro para tal fin. No obstante, las mejoras podrían llegar en forma de enmiendas el día de la sesión plenaria ya que, en la Comisión de Economía de este lunes, tampoco se ha aportado ninguna propuesta por parte de la oposición.

Guardiola ha vuelto a defender las cuentas elaboradas por el Gobierno local porque crecen en 1,3 millones más que los contemplados en el ejercicio actual; presentan un equilibrio entre ingresos y gastos; una nueva bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles y una inversión real de 5,7 millones de euros, así como un millón más para los presupuestos participativo. "Espero que la abstención de hoy se repita en el Pleno", ha concluido.