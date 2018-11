El Presupuesto de Badajoz para este año asciende a 109,8 millones, con 6,8 millones destinados a inversiones

Publicado 09/11/2018 16:33:42 CET

BADAJOZ, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha presentado el presupuesto municipal para el 2018 que asciende a 109,8 millones de euros el consolidado, que se reduce a 106,4 millones en el caso del ayuntamiento sin contar con organismos autónomos, consorcios o patronatos, y que dedica 6,8 millones a inversiones.

Entre las partidas y cuestiones que ha destacado Fragoso, quien ha comparecido en rueda de prensa acompañado de la concejala de Hacienda, María José Solana, cabe resaltar la consignación en las retribuciones de los empleados públicos del incremento salarial del 1,5 por ciento y del nivel 2 de la carrera profesional, junto a mejoras para la Banda Municipal de Música, así como una asistencia técnica que ayude al expediente para que los Carnavales y la Semana Santa sean declarados Fiestas de Interés Turístico Internacional.

Las cuentas se abordarán este martes, día 13, en la Comisión de Economía y Hacienda para someterse a aprobación el viernes, día 16, en un pleno extraordinario, en relación a lo cual e interpelado por las negociaciones de estas cuentas con Ciudadanos, como ha sucedido en los años anteriores, Fragoso ha sostenido que su diálogo y escucha con la formación naranja "ha sido constante" y que "posiblemente" las circunstancias políticas "dificultan a veces un diálogo más fluido".

"Culpa será mía, sin duda, y también a mi gustaría que reflexionara la otra parte, dicho lo cual yo voy a seguir hablando hasta el final porque a mí lo que me importa es la ciudad", ha aseverado, a la vez que ha hecho hincapié en que, si no hubieran hablado con Ciudadanos, no se incorporarían a los presupuestos sus demandas y que lo están "todas" como las relativas a la Banda Municipal, un monumento a las mujeres o mejoras en el Centro de Protección Animal.

"Si no se aprueban yo tengo muchas opciones, puedo no hacer presupuestos este año, plantear los del año que viene, me puedo someter si quiero a una moción de confianza, pero quien se somete es el alcalde", ha señalado interpelado por las manifestaciones realizadas a este respecto por el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, al que ha acusado de tener un "tremendo desconocimiento de la realidad de las cosas".