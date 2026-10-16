Los Presupuestos extremeños de 2027 no mencionan la prioridad nacional a la espera del desarrollo de las convocatorias

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, en la presentación en la Asamblea de los PGEx 2027 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2027 presentado por la Junta no incluye ninguna mención específica del término de 'prioridad nacional', a la espera del desarrollo de las convocatorias concretas de las medidas y los requisitos de las mismas.

"En este presupuesto no existe una mención específica a ese concepto al que usted ha aludido de prioridad nacional", ha señalado la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, a preguntas de los medios durante la presentación este viernes en la Asamblea de las cuentas regionales para 2027.

Al respecto, ha recordado que lo contenido en los presupuestos "son proyectos presupuestarios, proyectos de gastos, partidas presupuestarias" que posteriormente se desarrollarán con convocatorias "concretas" en las que se establecen "una serie de requisitos y condicionantes".

Esos requisitos y condicionantes, ha añadido, "se desarrollarán en los términos que se considere oportuno", en el sentido de "optimizar el esfuerzo que realizan los contribuyentes extremeños en la mejora de los servicios públicos y, por supuesto, en las posibilidades de acceso a bienes tan esenciales como una vivienda".

Preguntada sobre si optimizar ese esfuerzo de los contribuyentes extremeños quiere decir que se va a priorizar a esas personas que viven en Extremadura de alguna manera, la consejera ha respondido que "para nada supone lo de que vaya destinado a determinadas personas o no", sino que "va destinado a los contribuyentes, a las personas que se encuentran en la comunidad autónoma, a las que se se prestan servicios".

"Optimizar quiere decir qué es lo que tenemos que hacer en todos y cada uno de los presupuestos que hemos aprobado y lo que hemos llevado a cabo: optimizar los recursos públicos en los servicios públicos, que cada céntimo se destine a lo importante", ha espetado Elena Manzano.

"Para nada supone lo de que vaya destinado a determinadas personas o no... Va destinado a los contribuyentes a las personas que se encuentran en nuestra comunidad autónoma, que es a las que prestamos servicios", ha añadido.

De este modo se ha pronunciado la consejera a preguntas de los medios sobre las declaraciones efectuadas hace unos días por el vicepresidente de la Junta Óscar Fernández Calle, de Vox, relativas a que la prioridad nacional estaría "hasta en la sopa"en los presupuestos extremeños.