Previsión meteorológica en Extremadura para este domingo, 22 de marzo de 2026

Archivo - Cielo nuboso sobre Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 22 de marzo, cielos con intervalos nubosos y probabilidad de algunos chubascos débiles y dispersos, en especial en el sur de la región, y tendiendo a poco nuboso.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta brumas y algún banco de niebla matinal aislado. El viento soplará de componente este con tendencia a variable, flojo.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas, en ligero ascenso, más acusado al norte, de modo que los termómetros oscilarán entre los 22 y los 9 grados en Badajoz; y entre los 7 y los 19 grados en Cáceres.