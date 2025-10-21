Previsión meteorológica en Extremadura para hoy martes, 21 de octubre de 2025

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 21, cielos en general nubosos, y con lluvias y chubascos que serán más probables e intensos hacia el norte.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero descenso, y las máximas se mantendrán con pocos cambios, menos en el norte montañoso, donde descenderán.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 28 de máxima en Badajoz, así como entre los 13 y los 24 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del suroeste y oeste, flojos con algún intervalo moderado, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.