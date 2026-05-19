Previsión meteorológica en Extremadura para este martes, 19 de mayo de 2026

Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, 19 de mayo, cielos poco nuboso con nubes altas, con viento de componente oeste, flojo en general.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, mientras que las máximas irán en ligero ascenso, de modo que, en Badajoz, oscilarán entre los 28 y los 10 grados, mientras que en Cáceres irán de los 26 a los 10, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.