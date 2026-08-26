En prisión un hombre que conducía bebido en Hoyos y ya estuvo implicado en un siniestro mortal en Villamiel

Cuartel de la Guardia Civil de Hoyos (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este pasado martes, día 25, en Hoyos (Cáceres) a un hombre como presunto autor de tres delitos contra la seguridad vial, en concreto, conducción tras haber sido privado judicialmente del derecho a conducir, negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los hechos, por los que la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido, se han producido cuando una patrulla en servicio de dicha localidad detectó un vehículo circulando por ella que presentaba "irregularidades importantes", incluyendo la ausencia de espejo retrovisor y rotura de la luna delantera.

Además, el detenido es la misma persona que fuera detenida a principios de este mes de agosto por su presunta implicación en un siniestro vial mortal ocurrido en Villamiel (Cáceres), en el que falleció el conductor de una motocicleta, señala en nota de prensa la Guardia Civil.

Ahora, en el suceso en Hoyos, tras darle el alto, los agentes comprobaron que sobre el conductor recaía una privación del derecho a conducir vehículos a motor acordada por resolución judicial de un Tribunal de Instancia.

Además, durante la intervención, los agentes observaron en la persona una sintomatología "evidente" con el consumo de bebidas alcohólicas, constatando que se encontraba bajo la influencia de éstas, por lo que le fue atribuido otro delito por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

De igual modo, en dependencias oficiales de la Guardia Civil, y ante un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres (con sede en Plasencia), el detenido se negó a someterse a las pruebas de detección de bebidas alcohólicas, incurriendo con ello en un nuevo delito de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia.

Este equipo especializado asumió la instrucción de las correspondientes diligencias por los delitos de conducción de vehículo a motor bajo los efectos de bebidas alcohólicas, delito de negativa a someterse a la pruebas legalmente establecidas y delito de conducción de un vehículo a motor teniendo retirado el permiso de conducción por sentencia judicial, y por lo que se produjo la detención del conductor implicado.

El detenido es la misma persona que fuera detenida a principios de este mes de agosto por su presunta implicación en un siniestro vial mortal ocurrido en Villamiel (Cáceres), en el que falleció el conductor de una motocicleta.

Tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, éstas han sido remitidas a la autoridad judicial competente, quien ha decretado el ingreso en prisión provisional para el detenido.