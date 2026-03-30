El programa extremeño de detección del cáncer de mama cita en abril a más de 8.500 mujeres para mamografías

Archivo - Más de 8.000 extremeñas se realizarán mamografías en enero dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 8.500 mujeres de la región para realizarse mamografías durante el mes de abril dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

Más de 4.000 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las dos unidades móviles con que cuenta este Programa, que visitarán este mes quince poblaciones de la región.

El resto, más de 4.400 mujeres de las localidades más pobladas, serán examinadas en los centros de Atención Especializada del SES, ha informado la Junta en nota de prensa.

Las unidades móviles iniciarán sus recorridos el miércoles 1 de abril en la localidad cacereña de Pueblonuevo de Miramontes y continuarán después sus itinerarios en Tiétar, Granja de Torrehermosa, Talayuela, Peraleda del Zaucejo, Malpartida de la Serena, Zalamea de la Serena, Losar de la Vera, Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, Valle de la Serena, Jarandilla de la Vera, Puebla de Alcocer, Esparragosa de Lares y Guijo de Santa Bárbara.

También están citadas las usuarias de otras cinco pequeñas poblaciones, que deberán desplazarse a alguna de las localidades mencionadas anteriormente para realizarse las mamografías en las unidades móviles. Es el caso de las mujeres de San Cristóbal, Galizuela, Barquilla de Pinares, Santa María de las Lomas y Robledillo de la Vera.

Las mujeres residentes en núcleos urbanos que participarán durante el mes de abril en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama serán atendidas en los centros de Atención Especializada de Badajoz (1.420), Cáceres (947), Coria (92), Don Benito-Villanueva (586), Zafra (208), Mérida (612), Navalmoral de la Mata (612), Plasencia (401) y Talarrubias (39).

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se viene desarrollando desde 1998, se dirige a todas las mujeres de 47 a 69 años residentes en la región, y a aquellas de 40 a 46 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.