El proyecto artístico 'Los caños' se despide de Badajoz con unaromería dedicada al agua y al cemento el 25 de abril

Buscar fuentes abandonadas por el sur de la provincia de Badajoz, una de las actividades del proyecto 'Los caños', de Francesc Ruiz - FÉLIX MÉNDEZ | PLATAFORMA MAL

BADAJOZ, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma MAL ha organizado una excursión entre Los Santos de Maimona y Brovales para conocer y activar 'Los caños', una obra del artista Francesc Ruiz sobre las fuentes de agua y el cemento en Badajoz.

'Los caños' es el título de este "cómic expandido" en el que los dibujos han salido del papel para formar parte de cartelerías o perfomances colectivas, como la que se va a realizar el próximo sábado, 25 de abril.

La plataforma explica que, desde 2023, Ruiz se ha juntado con el colectivo Non plus ultra - formado por jóvenes de varios pueblos de Badajoz- en una obra artística conformada por diferentes formatos (cómics, instalaciones en espacios públicos, performance o animación) con la idea de imaginar a Extremadura capaz de superar "la sequía de agua y de imaginación que lastra su desarrollo".

En concreto, 'Los caños' indaga en las transformaciones que ha experimentado el sur de Badajoz en el último siglo, las infraestructuras de cemento, los pueblos de colonización y los embalses que han transformado el paisaje, y la aceleración de la sequía ante la crisis climática.

Impulsado desde la organización Concomitentes, dedicada a promover proyectos artísticos desde colectivos ciudadanos, y junto al mediador y comisario Jose Iglesias García-Arenal, de la asociación Plataforma MAL, han generado "un universo visual de 'camionas' que cruzan las carreteras de Badajoz trasladando agua y libros, inventando formas de sanar el territorio, descubriendo fuentes escondidas y llenando de vida espacios vacíos", señala la Plataforma MAL en un comunicado.

Como despedida, Francesc Ruiz y Non Plus Ultra -nombre que evoca el Plus Ultra ('más allá') del escudo de España- han organizado esta excursión que, partiendo de la antigua cementera de Los Santos de Maimona, tendrá varias paradas en las que se irán cruzando con con intervenciones artísticas que imaginan un futuro "menos extractivista y más optimista" hasta llegar a Brovales.