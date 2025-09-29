El PSOE acudirá al encuentro con Guardiola sobre los PGEx pero confía "poco" en la utilidad: "No tenemos ni un papel"

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE acudirá a la reunión convocada esta tarde en Mérida con la presidenta de la Junta, María Guardiola, para tratar sobre los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026, aunque confía "poco" en la utilidad del encuentro, toda vez que irá al mismo "sin un solo papel" sobre las cuentas facilitado de forma previa por el Gobierno autonómico.

De este modo lo ha adelantado este lunes en rueda de prensa en Mérida la portavoz regional del PSOE, Isabel Gil Rosiña, quien ha añadido que además parece un "planteamiento raro" el que desde la Junta se convoque a reunión inicial de "supuesto intento de negociación" de las cuentas autonómicas a todas las fuerzas políticas al mismo tiempo, ya que esto a su juicio "es como escenificar una situación que va a tener un resultado imposible".

"Yo no veo al presidente Pedro Sánchez, que es un Gobierno que no tiene mayoría en las Cortes Generales, sentando en una sala a todos los portavoces parlamentarios del Congreso de los Diputados, porque eso es tanto como escenificar una situación que va a tener un resultado imposible", ha aseverado Gil Rosiña, quien ha insistido en que en todo caso el PSOE acudirá a la reunión con Guardiola.

"Nosotros vamos a ir. ¿Cómo no vamos a ir si tenemos tantos parlamentarios como tiene el PP en la Asamblea de Extremadura y, además, fuimos el partido político que más votos obtuvo en las pasadas elecciones autonómicas de nuestra región?", ha sentenciado la portavoz socialista.

No obstante, ha añadido que su partido no dispone de "ni un solo papel" sobre las cuentas facilitado por parte del Gobierno regional, y que además se puede esperar por tanto "cualquier cosa" de dicho ejecutivo en lo que ha calificado como un "nuevo supuesto intento de negociación" de los Presupuestos regionales.

En todo caso, ha apuntado que el PSOE va a actuar con la "coherencia" y la "responsabilidad" que le avalan, ha dicho, cuando ha gobernado y también en la oposición; y esperará al resultado del encuentro de esta tarde y a lo que plantea y ofrece la Junta para posteriormente ofrecer "respuestas" y "planteamientos alternativos".

"Vamos a esperar esta tarde a ver qué líneas maestras tiene ese presupuesto, cuáles son los objetivos políticos de mejora de la vida de la gente, y entonces, sólo en ese momento el PSOE trabajará sus respuestas y sus planteamientos alternativos", ha afirmado.

