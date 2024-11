El PSOE asegura que no hay "ningún guiño" a sus propuestas y estudiará si presentar una enmienda a la totalidad

MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado, ha asegurado que no hay "ningún guiño" a las propuestas de su grupo en el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025 y, por ello, estudiará si presentará una enmienda a la totalidad de las cuentas o no.

"Nosotros vamos a estudiar todo con detalle, porque solamente tenemos las grandes cifras. Vamos a verlo todo, vamos a escudriñarlo hasta el último numerito y estudiaremos todo. Ahora bien, es verdad que viendo los datos que hemos visto poca esperanza tenemos, porque es verdad que a priori en los grandes números no vemos ningún guiño al Partido Socialista. Pero estudiaremos todo, no descartamos nada", ha asegurado.

Jorge Amado ha realizado estas declaraciones en la valoración de su grupo de la presentación este miércoles de las cuentas para el próximo ejercicio por parte de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

CONSOLIDACIÓN DE LOS "PRIVILEGIOS FISCALES"

Amado ha insistido en que las cuentas presentadas "siguen consolidando los privilegios fiscales a los que más tienen" y, además, "renuncian" al crecimiento de Extremadura. "Los grandes patrimonios con estos presupuestos seguirán sin pagar. Por tanto, no hay guiños al Partido Socialista", ha remarcado.

De igual modo, y para justificar que "no hay guiños" a las propuestas socialistas, ha criticado que las familias extremeñas seguirán pagando el comedor escolar y el aula matinal o que no exista la escolarización de cero a tres años en el mundo rural.

"No hay presupuesto suficiente para construir viviendas protegidas, solo hay propinillas fiscales para aquellos que ya se pueden pagar una casa. Las familias de clases medias seguirán gastando más del treinta por ciento de su sueldo para pagar la hipoteca o el alquiler", ha señalado.

Asimismo, Jorge Amado ha criticado que tampoco haya presupuesto para nuevas infraestructuras, ni para el regadío de Tierra de Barros o para la industrialización o para que crezca en empleo en la región.

CRITICA QUE "HACE UNAS SEMANAS" QUE NO TIENEN NOTICIAS

En este sentido, el socialista ha indicado que, tras la presentación, su grupo solo puede hacer una valoración de las "grandes cifras" conocidas este miércoles, ya que desde "hace unas semanas" no tiene noticias de los presupuestos aunque imagina que en esas "negociaciones paralelas y ocultas" llevadas con la "ultraderecha" sí se las habrán facilitado, en referencia a Vox.

En este sentido, ha mostrado su preocupación por lo que no se ha contado y por lo que se ha "pactado con la ultraderecha". "Sobre todo lo que nos preocupa es qué temen, por qué no lo hacen público. Eso es lo que nos preocupa. E iremos escudriñando despacito el presupuesto, porque seguramente encontremos muchas trampas", ha asegurado.

Del mismo modo, y en tono irónico, ha dado la razón a la Junta de que es un "presupuesto histórico" debido a que tiene el "menor crecimiento de los últimos ocho años", al crecer "la mitad del año anterior" y "cinco veces menos que el último presupuesto" del gobierno de Guillermo Fernández Vara.

Así, y en su opinión, este hecho supondrá un "auténtico frenazo" a la economía regional, además de considerar que la "errática política" de Guardiola consistente en "hacer regalitos fiscales a los que más tienen" y en "deteriorar los servicios públicos que lastran el crecimiento de la región".

CRITICA QUE LA JUNTA "SOLO SABE GOBERNAR A BASE DE DECRETAZOS"

También ha condenado Amado que la Junta "no sabe negociar" y "ni siquiera elaborar unos buenos presupuestos". "No sabe o no quiere o solamente quiere hacerlo con sus socios de la ultraderecha", señalado.

"Y si tenemos en cuenta que la única ley que presenta en todo el año, que es lo único que hace, porque solo saben gobernar a base de decretazos, ya podría haberse aplicado por lo menos un poquito", ha dicho, al tiempo que ha criticado el bajo crecimiento que contienen estas cuentas.

También ha expuesto Amado que los "grandes damnificados" de este presupuesto son las políticas de empleo, que crecen "por debajo de la media" o la política sanitaria. "La escasa subida anunciada se la va a llevar íntegramente el nuevo contrato de las ambulancias, para el resto nada", ha afeado.

Asimismo, ha lamentado que las políticas de agricultura sean las que menos crecen después de la de empleo, a lo que ha unido la baja ejecución del actual presupuesto de 2024 en varias de sus áreas.

"Da igual cuánto dinero pongamos en el presupuesto. Da igual que hablemos de manera rimbombante de lo que se aporte, si son presupuestos históricos o dejan de ser. Porque luego está la realidad, luego está la ejecución. ¿Para qué queremos los presupuestos más altos de la historia si después tenemos la peor ejecución de la historia?", se ha preguntado.