El PSOE de Badajoz suspende al gobierno municipal por no corregir "errores" del Carnaval que se repiten "año tras año"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha valorado la "extraordinaria implicación" con la fiesta de murgas, comparsas y ciudadanía en general que han convertido el carnaval de 2018 en "uno de los mejores de los últimos años", si bien ha otorgado un "suspenso" al equipo de gobierno local por caer de nuevo en "errores" que se repiten "año tras año" sin corregirse.

Así, los socialistas subrayan que el equipo de gobierno va "a remolque" de la sociedad pacense con respecto al Carnaval, y le reprocha la "falta de innovación, la escasa publicidad fuera de la región y la ausencia del gusto por hacer bien las pequeñas cosas que sin embargo resultan importantes", indica en una nota de prensa.

Por el contrario, el Grupo Municipal Socialista considera que el Carnaval de Badajoz "mejora año tras año gracias a todas las murgas, comparsas, artefactos, asociaciones de vecinos, grupos menores y carnavaleros en general, que se implican cada año" con la "principal fiesta" de la ciudad.

Una dedicación que considera "clave" para que "pronto" se consiga que el Carnaval sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, lo cual el PSOE de Badajoz da "por sentado" de cara al futuro, dado que este año ha aumentado el número de comparsas, artefactos y grupos menores que desfilan por la ciudad, así como los turistas que han disfrutado de la fiestas en las calles de la capital pacense.

Asimismo, el Grupo Socialista ha felicitado también a todos los grupos que han cumplido 25 años, con un reconocimiento especial a la murga Ad Libitum que se despide tras 35 años. Igualmente agradecen a Cruz Roja y a todos los cuerpos de seguridad por velar por la integridad de los asistentes al carnaval, resolviendo "de manera eficaz los pocos incidentes que se han producido".

SUSPENSO AL EQUIPO DE GOBIERNO

Sin embargo, "suspende" la parte que le corresponde al equipo de gobierno del PP "un año más", debido a que las calles de Badajoz y sus establecimientos "siguen sin música".

"Parece sorprendente que en fin de año hubiese un DJ en la Plaza de España y que, en una fiesta que pretende convertirse en Fiesta de Interés Turístico Internacional, se prohíba la música. Una incoherencia más del PP".

Otro punto negativo ha sido según los socialistas que la web del Ayuntamiento de Badajoz no se haya actualizado durante los carnavales, ya que no ha añadido fotos y "no se ha publicitado una fiesta tan importante para la ciudad". "Es un fallo que no se puede volver a cometer, pues muchos turistas se informan por la web del Ayuntamiento y es inadmisible que no se añada ninguna noticia desde el 18 de enero de 2018".

También critica la falta de efectivos de policía local, con "muy insuficientes servicios portátiles", con falta de contendedores y papeleras, que además su contenido no fue retirado el sábado en el Paseo de San Francisco, en lo que supone "una imprevisión lamentable y objeto de abundantes quejas". El PSOE también ha criticado la "falta de vallas de seguridad", tanto en el desfile de comparsas del domingo como en el entierro de la sardina de San Roque, o que el albergue juvenil se mantuviera cerrado.

El Grupo Municipal Socialista considera que el Carnaval de Badajoz "necesita ser cuidado y valorado y el Partido Popular no lo hace". "Todos los fallos que se han cometido son responsabilidad del ayuntamiento y, muchos de ellos, no son nuevos, sino que son errores que llevan cometiéndose año tras año y que no se corrigen", indican los socialistas.

El PP "necesita renovarse, implicarse e innovar" para que el Carnaval mejore, pero "viendo como está la ciudad y cómo se involucran en sus fiestas", eso es "mucho pedir", según los socialistas.

PROPUESTAS

Finalmente, propone de forma constructiva que se corrija el paso de la personas desde Santa María de la Cabeza hasta el Paseo de San Francisco, donde los carnavaleros "van sorteando los coches", por lo que serían necesario realizar cortes en la circulación.

Tampoco se han definido las paradas de taxis, lo cual ha generado "cierta confusión y malestar" en los profesionales de este servicio. Además, los socialistas proponen que en las zonas principales del recorrido de comparsas se coloquen vallas con fundas alegóricas al carnaval, que servirán para promocionarlo y mejorar la imagen en medios de comunicación.

Por último, los socialistas se hacen eco de las quejas de asociaciones de vecinos que "siguen recibiendo del consistorio la misma ayuda que hace una década y debe actualizarse esa colaboración".

Por todo ello, el Grupo Socialista considera que se hace "más necesario que nunca" poner en marcha el Consorcio del Carnaval de Badajoz, una propuesta socialista que tuvo el apoyo de todos los grupos municipales en sesión plenaria (y que contaría con el apoyo de la Junta de Extremadura) y que, sin embargo, el equipo del PP ha "frustrado".