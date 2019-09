El PSOE en Extremadura confía en que "la gente irá a votar" porque la región "necesita" un gobierno de Sánchez

Publicado 18/09/2019 12:40:32 CET

El portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, ha indicado que en su partido están "convencidos" de que "la gente irá a votar" el próximo 10 de noviembre en las elecciones generales porque la región "necesita" un gobierno a nivel nacional liderado por Pedro Sánchez que ofrezca "estabilidad".

"Nosotros estamos convencidos de que la gente irá a votar, porque lo que nos estamos jugando son precisamente las cosas del comer y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas", ha incidido, al tiempo que ha criticado a Podemos por haber perdido "una oportunidad histórica" de contribuir a articular un gobierno "progresista" en España.

Así, y tras haber la formación 'morada' dicho que "no" a esa posibilidad, ha incidido en que ahora que se repetirán elecciones a nivel nacional Extremadura lo que "necesita" es un gobierno que "dé estabilidad" liderado por el socialista Pedro Sánchez, pese a que en todo caso "no es una buena noticia la repetición de elecciones" pero tampoco "un gobierno a cualquier precio".

Al mismo tiempo, ha subrayado que "la realidad es que hay un partido que es el PSOE que ganó unas elecciones, y hay una serie de partidos, el PP, Ciudadanos, Podemos, que se han puesto en contra y han boicoteado la posibilidad de que haya un gobierno en este país y eso provoca una repetición electoral".

Asimismo, tras incidir en que "en el último año en esta región con un gobierno de Pedro Sánchez se han notado mejorías en las infraestructuras, en proyectos que estaban estancados", ha apuntado que el PSOE en la comunidad "lo único" que va a pedir a los extremeños es lo que ya pidió hace cuatro meses.

En concreto, ha dicho que su partido recordará a los extremeños que "Extremadura necesita un gobierno en España que dé estabilidad y un gobierno que dé estabilidad y que además se lleve bien con el actual gobierno de Guillermo Fernández Vara", e incidirá en el planteamiento también de que "a todos los extremeños lo que nos interesaría es un gobierno de Pedro Sánchez a partir de las próximas elecciones".

De este modo, en declaraciones a los medios este miércoles en Mérida, Juan Antonio González ha advertido de que la postura de Podemos de rechazar "por tercera vez un gobierno progresista" puede provocar unos nuevos comicios nacionales en los que haya "una movilización de la derecha", ante lo cual ha incidido en que "el culpable de eso será Podemos".

Al mismo tiempo, ha subrayado que espera y desea que el PSOE obtenga en las nuevas elecciones generales "una mayoría suficiente para que no tengan que volver a repetirse situaciones como éstas", y para que a partir del 10 de noviembre "haya esa estabilidad que este país necesita y que Extremadura también necesita".

En este punto, ha reconocido que en su partido entienden "el malestar y el cabreo que pueden tener hoy muchísimos ciudadanos extremeñas y muchísimas ciudadanas extremeñas", pero "no ha podido ser, no ha sido posible" la conformación de un gobierno y, en este marco, "es preferible ante una situación de incertidumbre que haya estabilidad".

Por otra parte, obre si la movilización de la ciudadanía para que participe en las elecciones es uno de los principales objetivos del PSOE, González ha indicado que se está "ahora en pleno duelo, como se suele decir" y ha añadido que cree "cuanto más se vaya acercando la campaña la gente entenderá que en un sistema democrático que te den la posibilidad de votar es esencial y que hay que ejercer el derecho al voto".

"Yo entiendo, desde el PSOE entendemos que en estos momentos la gente está cabreada, pero de aquí a dentro de un mes y medio cuando llegue el día de las elecciones la gente sabe que tiene que ir a votar" porque "nos estamos jugando muchísimas cosas, mejor sanidad, mejor educación, mejores infraestructuras, el futuro de nuestros hijos, y eso depende de si un gobierno es de una manera o es de otra", ahonda.

"Entendiendo la frustración que puede sentir la ciudadanía, que además muchos políticos también la sentimos hoy, cuando llegue la hora de la verdad, que serán las elecciones, nosotros estamos convencidos de que la gente irá a votar, porque lo que nos estamos jugando son precisamente las cosas del comer y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas", ha incidido.

También, sobre si en el PSOE se debería hacer algo de autocrítica por llegar a la repetición de elecciones, Juan Antonio González ha recordado que su formación convocó a los tres principales partidos de la oposición desde el mes de junio a reunirse con ellos pero "el PP desde un primer momento dijo no", Ciudadanos "ni tan siquiera se presentó a esas reuniones", y a Podemos "se le hizo una oferta para un gobierno conjunto y dijo que no" y "15 días después estaba diciendo que sí".

"Si te han hecho una oferta en el mes de julio para poder entrar en ese consejo de ministros que querías entrar y la has rechazado, ¿ahora qué me estás contando?", ha preguntado a Podemos el portavoz regional del PSOE, quien ha dicho que esto "no es serio" porque "Podemos ha rechazado por tercera vez un gobierno progresista".

"Íñigo Errejón decía ayer que si él hubiera sido el líder de Podemos claro que no hubiera rechazado la oferta que en su día le hizo el PSOE, pero es que aún con la nueva oferta que le hace el PSOE Íñigo Errejón tampoco lo hubiera dudado porque es que podemos ir a unas nuevas elecciones en el que haya una movilización de la derecha y el culpable de eso será Podemos, porque ha permitido que no haya un gobierno progresista en este país", ha subrayado.

"En el último año se ha subido el Salario Mínimo Interprofesional, a las cuidadoras de la dependencia se les ha vuelto a dar de alta en la Seguridad Social, a los jubilados de 52 años han recuperado derechos... ¿y cómo ha sido posible eso? Porque el PSOE y Podemos se han puesto de acuerdo", ha espetado González, quien ha preguntado "¿por qué ahora Podemos se ha emperrado en lo del Consejo de Ministros cuando hay muchísimas posibilidades para poder hacer un gobierno de izquierdas, progresista, para la gente trabajadora, para la gente humilde".

"Yo creo que Podemos ha tenido una oportunidad histórica y ojalá, ojalá en el futuro no se tenga que arrepentir de la decisión que ha tomado en estos últimos dos meses", ha concluido.