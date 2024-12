El PSOE en Extremadura cree que si Guardiola no ha convocado elecciones es porque "no la dejan en Madrid"

MÉRIDA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha considerado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, está "buscando una coartada" y que, si no ha convocado elecciones anticipadas en la región, "es porque no la dejan en Madrid, que es quien decide lo que tiene que ocurrir en Extremadura".

"Yo me temo que (Guardiola) está buscando una coartada, y que si no ha convocado las elecciones es porque no la dejan, y no la dejan en Madrid, que es quien decide, desgraciadamente lo que tiene que ocurrir en Extremadura", ha espetado Álvarez, quien ha afirmado que Guardiola practica el "tacticismo político" y "vive teledirigida desde Madrid".

De este modo se ha pronunciado la portavoz socialista en una rueda de prensa este lunes en Mérida en la que ha hecho balance del año "perdido" que ha supuesto el 2024 para Extremadura con el Gobierno de María Guardiola, y en la que ha remarcado que "por supuesto" el PSOE estaría dispuesto a dialogar con la Junta sobre lo Presupuestos autonómicos (PGEx) para 2025 si recibiera una llamada para hacerlo, algo que según ha dicho no ha ocurrido tras la presentación de enmiendas parciales.

"Por supuesto, es que nunca lo hemos tenido (ningún inconveniente para dialogar). Es que nosotros somos un partido responsable y con vocación de Gobierno", ha espetado Piedad Álvarez, quien en todo caso ha ha remarcado que hasta ahora lo que ha ocurrido con los presupuestos es que en Extremadura ha habido "una negociación oculta, una negociación que no la conocían ni los propios miembros del partido Vox", debido a que "había unos señores de Madrid hablando con otros señores de Madrid para ver qué hacían con Extremadura" y "se la estaban rifando desde la calle Bambú y desde la calle Génova".

"Pero a nosotros nadie se ha molestado ni en llamarnos por teléfono, ni en pedirnos ayudas, ni en pedirnos colaboración", ha insistido la portavoz socialista, quien ha recordado que su partido no ha tenido nunca el "bloqueo" como "seña de identidad".

En este punto, ha incidido en que dos presidentes socialistas como Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara fueron capaces de "negociar presupuestos a derecha y a izquierda", algo que María Guardiola no está siendo capaz, ha incidido, debido a que en realidad "el PP no tiene ninguna intención de llegar a ningún acuerdo con el PSOE ni con nadie".

"Para que dos lleguen a un acuerdo, ambos tienen que tener ganas de llegar a ese acuerdo. Y yo me temo, y ojalá me equivoque, que el Partido Popular no tiene ninguna intención de llegar a ningún acuerdo con el Partido Socialista ni con nadie", ha afirmado Álvarez, al tiempo que ha considerado es que Guardiola no quiere admitir esto "por ese tacticismo político en el que vive, teledirigida desde Madrid".

Al respecto, ha reiterado que el PSOE extremeño cuenta con un secretario general al que María Guardiola "no lo ha querido llamar" ni siquiera para atender el "ofrecimiento desinteresado" para alcanzar una "postura común" en materia de financiación autonómica.

