El PSOE extremeño afea al PP que busque a la "desesperada" el apoyo de Junts para usar las nucleares contra el Gobierno

MÉRIDA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha salido al paso de las críticas del PP sobre el voto en contra del PSOE este pasado martes en el Congreso a la Proposición de Ley del PP para extender la vida útil de las centrales nucleares señalando que, en esta ocasión, no han tenido reparos de apoyarse en formaciones como Junts de las que "tanto reniegan" con el propósito de enfrentarse al Gobierno.

"El Partido Popular ganó una iniciativa que es más de lo mismo" gracias al apoyo de Junts, ha expuesto Álvarez, de quienes "tanto dicen" que "son chantajistas, que siempre están buscando su interés particular y no el interés general", pero no les escuchó decir que no a los votos del partido de Puigdemont para sacar adelante esta iniciativa.

"No sé si el Partido Popular de Extremadura ha explicado por qué se apoyan en los independentistas para sacar adelante iniciativas de estas características", ha remarcado en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles.

Los socialistas, por su parte, consideran que no tienen "nada nuevo que aportar a este debate", y se mantienen en su relato, que son los "únicos", ha dicho, que no lo han cambiado, de esperar a que sean las propietarias de las centrales las que "tienen que manifestarse" para decir si quieren o no quieren esa prórroga más allá del año 2027.

Porque, ha continuado, el PP "no quiere solucionar el problema de Campo Arañuelo", en tanto que la presidenta extremeña, María Guardiola "no tiene ningún interés en buscar una alternativa al cierre de la central nuclear de Almaraz se produzca cuando se produzca", puesto que llegará "algún día".

Entre tanto, ha reclamado a Guardiola que utilice los 85 millones de euros que percibe la Administración regional por Almaraz en buscar una "solución" a la comarca, porque lo único que está haciendo con este asunto es "politiqueo y es buscar siempre el enfrentamiento con el Partido Socialista, en este caso con el Partido Socialista de Extremadura".

"Les invito a que trabajen, pero que trabajen por Extremadura y para Extremadura", al tiempo que deben dejar de "hacer campaña electoral a la señora Ayuso, que es a lo que se dedican, que está claro que lo que quieren es que caiga el señor Núñez Feijóo, como sea", para que la presidenta madrileña sea la candidata del Partido Popular.

Mientras, los extremeños, ha dicho, tienen "problemas" de vivienda, de calor en las aulas, la lista de espera "más alta" de España para operarse en la sanidad pública y el Ejecutivo regional sigue "pensando en hacer oposición a Pedro Sánchez en lugar de defender a Extremadura".