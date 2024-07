El PSOE extremeño denunciará a Guardiola e Higuero ante la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo

MÉRIDA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha anunciado que este lunes, día 29, presentará una denuncia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, que fundamenta en una "posible vulneración" de los principios democráticos y de representación por parte de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero.

Así lo ha avanzado la vicesecretaria regional del PSOE de Extremadura, Eva María Pérez, que ha recordado que, hace un año, Guardiola firmó un pacto con Vox para acceder a la presidencia de la Junta, el cual "aparentemente" fue firmado "en contra de su voluntad" y aquel día todos pudieron ver la cara de "disgusto" de la 'popular', que aceptó dicho pacto "como un mal necesario para poder lograr el preciado sillón".

Solo un año después, la presidenta extremeña "no tiene ningún inconveniente, ninguno, en mantener en el gobierno a un consejero tránsfuga que, hasta hace dos días, era militante o afiliado al partido de ultraderecha Vox", a continuación de lo cual ha recalcado que los socialistas sabían que Guardiola "no tenía palabra" y "ahora" también que "no tiene principios".

Al mismo tiempo, ha sostenido que "este acto de transfuguismo no solo revela la integración de Vox en el gobierno del Partido Popular", sino también "una verdad" como "la falta de diferenciación" entre ambas formaciones, a la par que ha sostenido que las decisiones tomadas por Guardiola, por ejemplo al no crear la Consejería de Igualdad o reducir en más de un 20 por ciento el presupuesto destinado a la cooperación internacional no son "obligadas" por los de Abascal, sino que las está adoptando "sin ningún problema".

También "demuestran" que las políticas del PP "están perfectamente alineadas" con las de Vox, según el PSOE de Extremadura, para el que esto "traiciona" los valores que "siempre" ha representado la comunidad, como son los de la igualdad y la solidaridad.

Asimismo y aunque Vox no es firmante del pacto, algo que no le sorprende a los socialistas, y el PP lo "abandonó" en 2021 después de la "frustrada" moción de censura en el Gobierno de Murcia, desde el PSOE regional consideran que "el ejercicio de transfuguismo" que ha tenido lugar en la comunidad extremeña "es tóxico para la democracia" y, por eso, lo van a denunciar ante la citada Comisión de Seguimiento.

"La gravedad de esta situación que estamos viviendo de manera inédita en nuestra región y su impacto negativo en nuestra democracia justifican plenamente la denuncia del Partido Socialista de Extremadura", que "ante este hecho gravísimo" y, además de presentar dicha denuncia, adoptará otras medidas, como es el caso de las que impulse a través del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Extremadura.

Así, este último va a presentar una propuesta para que todos los partidos con representación en la Asamblea firmen un compromiso de lucha contra el transfuguismo, por el que quieren que el mismo establezca un código de conducta y medidas específicas para prevenir y sancionar este tipo de prácticas. También promoverán iniciativas legislativas para instar al PP a que "regrese" o "retorne" al Pacto Antitransfuguismo del que se retiró en 2021.

"El PSOE de Extremadura condena enérgicamente este tipo de prácticas, exige, aunque ya sabemos que esto va a ser una prédica en el desierto, a la señora Guardiola que tome medidas para cesar a todos los implicados", ha incidido, en relación a Higuero y los directores generales que "han decidido quedarse y, en general, "a todos los implicados en este juego de traiciones políticas", ante lo que los socialistas entienden la importancia de tener una nómina a final de mes, "pero también" que los principios y la palabra en política "debe estar por encima de todo".

Y es que, "cuando en política se antepone la nómina a los principios y a la palabra lo que estamos haciendo es un daño irreparable a la política y un daño irreparable a la democracia", por lo que resalta que es hora de garantizar "por tanto" que los principios democráticos "prevalezcan" sobre los intereses personales y políticos.

Finalmente, se reservan posibles actuaciones después de haber tenido conocimiento a lo largo de la mañana del caso de un militante de Vox, concejal del ayuntamiento cacereño de Valverde del Fresno, que "justo a los dos días de enterarse de que se rompía el pacto decidió pasarse al grupo de no adscritos, no vaya a ser que, forma parte del gobierno, esto afectara a su nómina". Ante ello, analizarán las posibles implicaciones jurídicas que tenga este tema.

DOS CARAS DE LA MONEDA

En rueda de prensa en la sede regional del partido en Mérida, la vicesecretaria regional del PSOE de Extremadura, Eva María Pérez, se ha referido a dos temas que, en su opinión, son "las dos caras de la misma moneda", por un lado la denuncia que el PSOE de Extremadura presentará este lunes por lo que consideran que es un caso de "transfuguismo político" y, por otro, la negativa de la Junta de Extremadura a aceptar fondos del Gobierno de España para la ampliación de plazas públicas de cero a tres años.

Sobre esto último, ha expresado la "profunda preocupación" del PSOE extremeño por la decisión del gobierno de Guardiola de rechazar "motu propio" estos fondos destinados a la creación de plazas públicas y gratuitas en el primer ciclo de Educación Infantil, ante lo que ha sostenido que el Ejecutivo autonómico "ha optado" por un modelo que "no beneficia a la mayoría de las familias".

Así y en lugar de "fortalecer y ampliar" la red de plazas públicas de cero a tres años, "ha preferido" ofrecer hasta 200 euros a las familias que lo soliciten, ha detallado, junto con que este martes se va a celebrar la Conferencia Sectorial de Educación en el Ministerio de Educación, en la que se van a repartir los fondos destinados a cero-tres años para la creación de las citadas plazas y gratuitas.

Un crédito extraordinario ofrecido por dicho ministerio, ha insistido, que "ha sido rechazado" por el gobierno de la Junta, por lo que Extremadura "se va a quedar fuera del reparto", en relación a lo cual ha apostillado que, como ha afirmado algún miembro del equipo de gobierno de María Guardiola, la creación de plazas públicas y gratuitas "es un regalo envenenado".

"Para regalo envenenado el gobierno de la señora Guardiola, que se permite rechazar el dinero para la creación de plazas de infantil esta semana, y la pasada semana no votó a favor de la senda de estabilidad presupuestaria y, con este voto en contra, rechazó o renunció a 136 millones de euros que vendrían a Extremadura en las anualidades 2024-2025", ha reafirmado, junto con que "esta es otra vuelta de tuerca contra servicios públicos y gratuitos de calidad", como están viendo en la sanidad "también".

También es una "vuelta de tuerca contra la igualdad de oportunidades, contra las zonas rurales, contra las clases medias y trabajadoras" y "en definitiva contra Extremadura". "No creen en un modelo público de calidad y, además, como yo también se ha demostrado esta semana pasada, son incapaces de gestionar con solvencia y con eficiencia los recursos públicos", ha dicho.