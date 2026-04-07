El PSOE llama a los 9.366 militantes extremeños a participar en las primarias, que tendrán 197 centros de votación

Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega optarán a la Secretaría General del PSOE de Extremadura - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho un llamamiento a la militancia socialista para participar activamente en la jornada de votación de las primarias que se celebrará este sábado, día 11, y a la que están llamados a las urnas un total de 9.366 militantes.

En una carta dirigida a la militancia, Quintana ha subrayado la importancia de este proceso como "un ejercicio de democracia interna que nos define y nos fortalece como partido", destacando que las primarias representan uno de los principales valores del PSOE.

Para garantizar la máxima participación, el partido ha habilitado 197 centros de votación distribuidos por toda la región. "Queremos que nadie se quede sin la oportunidad de ejercer su derecho, de hacer oír su voz y de contribuir con su voto a decidir el futuro de nuestra organización", ha señalado.

El presidente de la Gestora ha destacado el "carácter igualitario" de este proceso y ha recordado que "cada militante cuenta lo mismo, cada voz tiene el mismo peso y cada decisión suma en igualdad", lo que convierte a las primarias en un "ejemplo de apertura y democracia interna frente a otras organizaciones".

Asimismo, Quintana ha animado a la militancia a "dar, una vez más, ejemplo de compromiso, responsabilidad y participación", reafirmando que el partido "se construye desde la base, con las decisiones y el esfuerzo colectivo de todas y todos".

En la carta, también ha informado de la celebración, este miércoles, de un debate entre las dos candidaturas, que podrá seguirse en directo a través de la web del partido a partir de las 19,30 horas, como una oportunidad para que la militancia conozca y valore las propuestas en liza, tal y como recogen las bases de convocatoria del 16 Congreso Regional Extraordinario.

Finalmente, ha apelado al compromiso de los afiliados y afiliadas con el futuro de la región al recordar que Extremadura "necesita" al partido, ha informado el PSOE extremeño en nota de prensa.

"Nos está esperando. Y nuestra obligación es estar a la altura, ofrecerle una herramienta útil, fuerte y unida que sirva para mejorar la vida de la gente. Y este camino empieza con vuestra participación", ha asegurado.