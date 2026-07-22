El PSOE respeta la decisión de no celebrar el Debate sobre el Estado de la Región pero critica la falta de diálogo

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, atiende a los medios - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha mostrado su respeto por el informe jurídico que ampara la no celebración este 2026 del Debate sobre el Estado de la Región pero ha criticado que no hay "voluntad de diálogo" en la Junta.

"Si hay un informe jurídico que determina que no solo en el año electoral sino que en el año donde se ha celebrado la investidura no procede a hacer el debate pues nuestro respeto absoluto por lo que digan los informes y el trabajo de los letrados de la Cámara que es el organismo al que nosotros también pertenecemos", ha aseverado en declaraciones a los medios.

No obstante, y "más allá de lo que diga un informe jurídico", Gil Rosiña ha considerado que "parece razonable" que los grupos de la oposición quieran "discutir y debatir" con el gobierno de la Junta, ya que, aunque hayan transcurrido pocos meses del inicio de esta legislatura, se han tomado "decisiones importantes".

"Hay problemas que afectan a la ciudadanía, que sufren los extremeños en su piel y nos parecía importante hacer un debate sin apriorismo. Entendemos que no a lugar a que fuera antes del verano, porque estamos en pleno debate presupuestario, pero ¿por qué no hacerlo en septiembre?", se ha preguntado.

Además, la socialista ha recalcado que "más allá de la formalidad" y del "respeto" a la norma y a los informes jurídicos hay una cuestión que en política responde a la voluntad de diálogo del responsable público, algo que su grupo no encuentra, ha dicho, en la presidenta de la Junta, María Guardiola.

En este sentido, ha criticado también que los grupos de la oposición se hayan enterado del contenido del informe jurídico de la Asamblea por los medios de comunicación, al tiempo que ha defendido que "esa no era la manera en la que el diálogo transitaba" cuando el PSOE gobernaba en la región, partido que llamaba a los grupos políticos "fuera de micro y fuera de cámara para hablar de cuestiones relevantes de la región".

"Así es que respeto y, ante el no Debate del Estado de la Región, pues los socialistas haremos oposición utilizando el reglamento de la Cámara y trayendo a partir de septiembre cuantas iniciativas y debates entendemos que tienen que estar en el parlamento para discutir de los problemas reales que en estos momentos sufre la ciudadanía", ha asegurado.