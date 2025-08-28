El PSOE señala que Guardiola demuestra que está "desbordada" al "olvidar" cuatro incendios como zona catastrófica

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha señalado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, está "tan desbordada" que se le han "olvidado" cuatro incendios que ha dejado fuera de la solicitud de zonas catastróficas remitida al Gobierno de España.

Se trata de los incendios en Azuaga, Burguillos del Cerro, Cáceres y Casar de Cáceres, según ha expuesto el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea, Jorge Amado, en declaraciones a los medios en las que ha sostenido que, "ante la mayor catástrofe medio ambiental de la historia de esta región", Guardiola "se olvida de cuatro grandes incendios", ante lo que ha insistido en que es "gravísimo".

"No solo no da ayudas a los afectados, como sí ha hecho, por cierto, el Gobierno de España declarando zonas catastróficas, sino que la señora Guardiola, por rellenar mal los papeles, se ha olvidado de cuatro grandes incendios", ha expuesto, para recordar que en el último Consejo de Ministros y tras los distintos fuegos registrados en distintos puntos del país se han declarado una serie de zonas catastróficas, en las que no se incluyen estos cuatro incendios forestales, respecto a lo cual lo ha achacado a que la Junta no los ha comunicado.

Ante ello, Amado ha hecho hincapié en que no se han comunicado al Centro Nacional de Emergencias (Cenem) esos incendios y en que desconocen los motivos, a tenor de lo cual lo primero que van a hacer desde el Grupo Parlamentario Socialista es solicitar esa información, a la vez que se pregunta "por qué el Gobierno de la señora Guardiola ha quedado fuera esos cuatro incendios".

De igual modo, ha incidido en que ha habido "algunos" alcaldes y alcaldesas del Partido Popular o miembros de dicha formación que "lo primero que hicieron es echar la culpa al Gobierno de Pedro Sánchez porque habían quedado cuatro incendios fuera de las zonas catastróficas". "No. La culpa es de la señora Guardiola" y "deben pedir responsabilidad" a esta última "de por qué no han comunicado al Gobierno de España esos cuatro incendios", ha dicho.

A continuación, ha planteado que es el Ejecutivo de Pedro Sánchez "el que va a solucionar el problema" porque "ya ha garantizado" a esas cuatro zonas y a los afectados por esos cuatro incendios que van a recibir esas ayudas.

QUE DEJE LAS FOTOS Y DÉ EXPLICACIONES EN EL PARLAMENTO

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista va pedir explicaciones y solicitar toda la documentación posible para aclarar lo ocurrido, al tiempo que ha considerado que se trata de "una prueba más" de que Guardiola "no se puede esconder detrás de su Instagram" ni "detrás de las fotos", y tiene que dejar de echarse fotos.

Jorge Amado ha puesto como ejemplo lo ocurrido en el incendio forestal de Casar de Cáceres, que fue "a echarse una foto ayudando a una amiga suya, pero luego resulta que no incluye ese incendio entre los afectados". "Que deje de echarse fotos y venga a dar explicaciones aquí al Parlamento, que venga a dar explicaciones a los extremeños y a las extremeñas, que es lo que debe hacer", ha incidido, para apuntar que "por cierto" es lo que están haciendo otros presidentes autonómicos.

En este sentido, ha reiterado que debe dar explicaciones porque la presidenta de la Junta "está absolutamente desbordada ante la mayor catástrofe medio ambiental que ha sufrido esta región".

GARANTÍAS DEL GOBIERNO

Preguntado por si ya tienen la garantía del Gobierno de que van a incluir esos cuatro incendios, ha señalado que sí y que "se ha garantizado", al tiempo que ha explicado que tienen "constancia" de que el Ejecutivo regional "solo" ha comunicado los incendios que están incluidos actualmente como zona catastrófica, que eso es lo que ha enviado y lo que el Gobierno de España ha aprobado, "exclusivamente lo que ha enviado la Junta".

"¿Los otros por qué no están? Porque no se ha comunicado por parte de la Secretaría General de Interior de la Junta de Extremadura, por parte del señor Manzano, por cierto", ha apostillado, para reiterar que deben dar explicaciones e incidir en que "todo lo que se ha enviado por parte de la Junta se ha incluido", pero, "obviamente", "no" aquello que "no se ha conocido, que es lo que no ha enviado la Junta".

Así, ha concluido que la culpabilidad sobre la no inclusión de esos cuatro incendios es de Guardiola y que el procedimiento en todas las catástrofes pasa por que la Junta y en este caso la Secretaría General de Interior comunica al Centro Nacional de Emergencias cuáles son los susceptibles de ser declarados zona catastrófica, pero que "en esa comunicación no estaban esos cuatro incendios", por lo que el Ejecutivo regional debe dar explicaciones, el PSOE se las va a pedir por escrito y en el Parlamento y ve que tendría que darlas Guardiola.