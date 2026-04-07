PSOE y Unidas afean la falta de control a Guardiola en el pleno para convalidar el decreto sobre gobiernos en funciones

Reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas por Extremadura han afeado la falta de control a la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, en el pleno del próximo jueves en la Asamblea convocado para convalidar el decreto ley sobre los gobiernos en funciones.

Al respecto, el Grupo Popular ha remarcado que dicha sesión se convoca por una "prescripción legal" y no por una cuestión política, ya que el decreto en cuestión debe ser convalidado en el plazo de un mes tras su publicación en el DOE, además de considerar que los partidos de la oposición pretenden "enredar" con su petición de una sesión de control.

Así se han pronunciado este martes en una rueda de prensa los portavoces parlamentarios del PSOE, Piedad Álvarez; Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y del PP, José Ángel Sánchez Juliá.

En su intervención, Piedad Álvarez ha condenado que la democracia esté "secuestrada y amordazada" en Extremadura por el "capricho" del PP y Vox, quienes rechazan "sin argumentos" la celebración de un pleno para controlar la acción de un gobierno "en funciones que no funciona".

En esta misma línea, la portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado "absolutamente antidemocrático" que la Asamblea haya convocado un pleno para abordar en exclusiva la convalidación del decreto ley acordado entre PP y Vox, ya que, de esta forma, "hurtan la posibilidad a la oposición de hacer el control al Gobierno" que tienen encomendada, al no permitir la Mesa de la Asamblea la entrada de preguntas ni a la presidenta de la Junta ni a los miembros del Consejo de Gobierno en funciones.parlamento.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha afeado que en la Junta de Portavoces de este martes se ha puesto de manifiesto que Extremadura cuenta con una izquierda "totalmente irresponsable" y "desconocedora de la legislación extremeña".

De este modo, ha insistido en que el pleno del jueves se convoca por "prescripción legal" y no por otra cuestión, además de indicar que en dicha sesión plenaria tomará posesión de su escaño una nueva diputada del Grupo Socialista.

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