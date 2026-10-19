Reabre un carril de la A-5 en sentido Badajoz en Santa Cruz de la Sierra tras la retirada del camión siniestrado

Camión con caballos volcado en la A-5. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de vehículos en la A-5 ha quedado restablecido a la altura de Santa Cruz de la Sierra (Cáceres) en sentido a Badajoz tras la retirada del camión siniestrado y la reapertura del carril izquierdo de la vía.

De esta forma, los desvíos habilitados por la A-58 y la A-66 han quedado deshabilitados, y se está a la espera de la limpieza de la vía para la apertura total de ambos carriles.

La A-5 quedó cortada tras el accidente que ha sufrido un camión articulado que transportaba caballos, y que ha provocado heridas leves al conductor. Asimismo, un agente del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Cáceres tras sufrir una coz de uno de los animales al acercarse para tratar de retirarlo de la calzada.