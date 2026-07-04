Reabre al tráfico la A-66 a la altura de Plasencia tras la retirada de los vehículos accidentados el viernes

Accidente por alcance entre un camión portacoches y una grúa en la A-66 a la altura de Plasencia - GUARDIA CIVIL

PLASENCIA (CÁCERES), 3 (EUROPA PRESS)

La autovía A-66, que permanecía cortada desde la tarde de este viernes a la altura de Plasencia en sentido Gijón por un accidente de tráfico ocurrido por alcance entre un camión portacoches y una grúa, ya ha reabierto al tráfico.

El accidente ocurrió sobre las 15,25 horas de este pasado viernes, cuando un camión portacoches colisionó por alcance con vehículo tipo grúa, lo que obligó al corte total de la autovía A-66 a la altura de Plasencia.

En concreto, el corte se realizó entre los kilómetros 490,000 y 489,300 de la A-66, ante el que la Guardia Civil ha habilitado un itinerario alternativo por la salida 489 hacia la carretera N-630.

Una vez retirados los vehículos de la calzada, la Guardia Civil ha procedido este sábado, en torno a las 08,48 horas, a la apertura al tráfico en la autovía A-66, retirando el corte establecido.