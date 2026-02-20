La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta Vía de la Plata celebra su LXIV Reunión Técnica en Mérida

Reunión Técnica de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta Vía de la Plata - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta Vía de la Plata celebra durante estos días su LXIV Reunión Técnica en Mérida, con el objetivo de "avanzar en las líneas de trabajo conjuntas y planificar las acciones de promoción para 2026", así como las primeras propuestas con motivo del 30 aniversario de la Red, que se celebrará en 2027.

Se trata de un "encuentro estratégico" que reúne a representantes técnicos y responsables institucionales de los municipios integrantes de este histórico itinerario cultural

Las sesiones de trabajo se desarrollan en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mérida, lo que refuerza el "papel institucional de la ciudad como referente patrimonial, turístico y cultural en el eje norte-sur de la Península Ibérica", señala el consistorio en nota de prensa.

Durante la apertura institucional, el portavoz del Gobierno municipal, Julio César Fuster, ha dado la bienvenida a alcaldes, representantes y miembros de la Red, subrayando que "es un verdadero honor recibirles en Mérida, capital de Extremadura y ciudad milenaria que nació y creció al calor de una calzada romana que hoy sigue siendo símbolo de conexión, intercambio e identidad compartida".

En su intervención, ha recordado el espíritu fundacional de la Red, creada en abril de 1997 por los ayuntamientos de Gijón, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Sevilla, un acuerdo que supuso "una declaración de voluntad común para trabajar unidos en torno a un eje histórico que vertebra nuestro país de norte a sur".

IMPULSAR EL DESARROLLO TERRITORIAL

Asimismo, ha puesto en valor el crecimiento de la asociación, que hoy integra a 38 localidades, y ha defendido la cooperación institucional como "herramienta clave para impulsar el desarrollo territorial, la promoción turística y la puesta en valor del patrimonio común".

Durante su intervención, Fuster ha incidido en que la Vía de la Plata no es solo una antigua calzada prerromana y romana, sino que "es memoria, es patrimonio y es oportunidad", recordando que se trata de una infraestructura histórica que ha facilitado durante siglos el tránsito de personas, mercancías e ideas, configurando una auténtica columna vertebral cultural y económica desde el norte atlántico hasta el sur andaluz".

ASUNTOS PREVISTOS

En concreto, durante esta reunión técnica se abordan, entre otros asuntos, el informe de la Oficina Técnica de Gestión con el balance de actividades desarrolladas en 2025, el Plan de Trabajo 2026, el programa de formación previsto para el próximo ejercicio y el diseño inicial de las acciones conmemorativas del 30 aniversario.

La elección de Mérida como sede de esta LXIV Reunión Técnica responde al "firme compromiso" del Ayuntamiento "con el trabajo en red y con el impulso de estrategias de promoción turística basadas en la cooperación intermunicipal, la valorización del patrimonio histórico y la creación de productos turísticos sostenibles y de calidad".

En este sentido, el portavoz municipal ha resaltado que "las ciudades que comparten historia también deben compartir estrategia", defendiendo que, en un contexto en el que el turismo cultural, sostenible y de calidad es una palanca clave de desarrollo, la cooperación entre municipios "no es una opción, sino una necesidad".

Así, este mismo viernes, tras la sesión técnica, los participantes realizan una visita al Museo Nacional de Arte Romano, referente internacional en la interpretación del legado de Augusta Emerita, y también el programa incluye propuestas culturales como la visita 'Luxuria. Los Placeres de Augusta Emerita' en el Museo Abierto de Mérida (MAM) y la ruta nocturna 'Mérida Secreta', centrada en leyendas y tradiciones locales.

Con la organización de esta reunión, Mérida "reafirma su liderazgo dentro de la Red y consolida su apuesta por una estrategia de promoción turística basada en la cooperación, la innovación y la puesta en valor de su patrimonio histórico, contribuyendo al fortalecimiento de la Ruta Vía de la Plata como uno de los grandes ejes culturales y turísticos del país".