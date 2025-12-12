Robe Iniesta recibirá este domingo un "sentido homenaje" este domingo en su ciudad natal, Plasencia

Archivo - El cantante Roberto Iniesta, 'Robe', durante un concierto - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PLASENCIA (CÁCERES), 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El músico Robe Iniesta recibirá este domingo, 14 de diciembre, un "sentido homenaje" en su localidad natal, Plasencia, tras su fallecimiento este pasado miércoles a los 63 años.

Así lo han confirmado las redes sociales del artista, que agradecen el cariño y apoyo recibido "estos días tan difíciles y tan tristes" y avanzan que avanzan que el lugar y la hora de este homenaje se indicarán mañana sábado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Plasencia ha ampliado el horario de firma en el libro de condolencias instalado en el zaguán municipal, que también permanecerá abierto este viernes hasta las 20,00 horas, y el sábado de 10,00 a 14,00 horas, para que los ciudadanos puedan dejar su despedida al músico placentino.