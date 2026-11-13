Rozalén, Isidro Arenas y Roser actuarán en la V Gala 'Ningún niño sin juguete' el 20 de noviembre en Badajoz

Presentación de la V Gala de CorazonEx Solidarios - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La V Gala 'Ningún Niño sin Juguete' de la Asociación CorazonEx Solidarios se celebrará el próximo viernes día 20 de noviembre, a partir de las 20,30 horas en el Palacio de Cristal del Hotel Río de Badajoz, presentada por Agustín Bravo y con las actuaciones de Rozalén, Isidro Arenas, Roser, María Parrado, Pablo Domínguez o Carla Graciela.

También se podrá escuchar a los extremeños Saúl Rodríguez, Marta Mandarina, Naiala Narciso, Juan Antequera y Luzzia Guiberteau, junto a la banda musical '7 de Corazonex' con Pedro Monty, Antonio González, Diego Trejo, Cristian Ivars, Jesús Expósito y Juanjo Roncero.

La gala ha sido presentada este viernes en un acto celebrado en la Asamblea de Extremadura, en Mérida, que ha contado con la presencia del presidente de la Cámara regional, Manuel Naharro, acompañado del presidente y del vicepresidente de la Asociación CorazonEx Solidarios, Alberto Covarsí, y Pedro Monty, respectivamente.

(((Más información en Europa Press)))