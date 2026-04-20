Sánchez Cotrina considera que el gobierno PP-Vox "nace muerto" y avanza una oposición "responsable pero contudente"

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, interviene tras ganar las primarias del PSOE de Extremadura - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general electo del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha considerado que el gobierno entre PP y Vox en la región "nace muerto", ante el que ha avanzado que ejercerá una oposición responsable, pero también contundente y seria".

Una oposición en la que el PSOE trasladará a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y al líder de Vox, Óscar Fernández, que "aquí no todo vale", ha señalado Sánchez Cotrina en una entrevista este lunes en 'Ahora Extremadura', de Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press.

En su intervención, Sánchez Cotrina ha considerado respecto al acuerdo entre PP y Vox que "no hay quien se crea" que tienen ya cerrada la gobernabilidad para cuatro años, ya que existe "la experiencia de un gobierno que nació también respetándose mutuamente", tras lo que ha apuntado que "el principal obtetivo de Vox es cargarse políticamente a María Guardiola".

Por este motivo, a su juicio "este gobierno nace muerto", ya que según el líder socialista, "cuando tú le das el gobierno y llevas a la Presidencia a aquella líder política con la que quieres terminar, pues de entrada, poca fiabilidad tiene este gobierno por dentro y también por fuera".

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